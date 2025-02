SMCI rośnie o ponad 21% przed otwarciem rynku po publikacji oczekiwanego raportu 📈

Super Micro Computer (SMCI.US) opublikowa艂o wczoraj sw贸j raport 10-K, tym samym rozwi膮zuj膮c jedno z najwi臋kszych ryzyk ci膮偶膮cych na sp贸艂ce od ko艅c贸wki pa藕dziernika. Wtedy to EY poinformowa艂 o rezygnacji ze stanowiska audytora sp贸艂ki. Wiadomo艣膰 ta podparta by艂a opini膮 o nie艣cis艂o艣ciach w finansach sp贸艂ki, co finalnie doprowadzi艂o do op贸藕nienia publikacji kluczowych raport贸w finansowych. W efekcie SMCI stan臋艂o przed potencjalnym ryzykiem zdj臋cia z gie艂dy, a inwestorzy zareagowali na t臋 informacj臋 drastyczn膮 przecen膮 si臋gaj膮c膮 ponad 60% w zaledwie dwa tygodnie.聽

Mimo przesuni臋cia przez Nasdaq deadline鈥檜 dostarczenia raportu skontrolowanego przez nowego audytora potencjalne zmieszczenie si臋 w czasie pozostawa艂o pod znakiem zapytania. SMCI zapewnia艂o, 偶e dostarczy raporty, jednak inwestorzy dalej podchodzili do tego tematu z doz膮 rezerwy. Finalnie, wczorajsza publikacja raportu rozwia艂a w膮tpliwo艣ci, a na notowaniach SMCI widzimy ponad 21% odbicie w notowaniach przed otwarciem.聽

殴r贸d艂o: xStation

Raporty potwierdzi艂y tak偶e poprzednie dane finansowe, kt贸re sp贸艂ka publikowa艂a jako informacje dla inwestor贸w, a kt贸re prezentowa艂y wysokie dynamiki przychod贸w i zyskowno艣ci. Wcze艣niej, przez brak opinii audytor贸w, cz臋艣膰 rynku dyskontowa艂a je pod znakiem potencjalnego zawy偶enia ze strony sp贸艂ki. Mocny skok notowa艅 SMCI wynika tak偶e z relatywnie kusz膮cej wyceny, kt贸ra wska藕nikowo w por贸wnaniu do tempa wzrostu wynik贸w sp贸艂ki w ostatnich kwarta艂ach pozostawa艂a niska.聽