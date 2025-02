Solidne wyniki Orange Polska i perspektywa wyższej dywidendy wypychają kurs 📈

Orange Polska (OPL.PL) opublikowało wstępne wynik finansowe za 2024 r., a także zaprezentowało swoje prognozy na 2025 r. Wyniki okazały się zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami, a kurs dodatkowo wzmocniony jest przez zapowiedź zwiększenia o 10% dywidendy.

W reakcji na solidne wyniki i podwyżkę dywidendy Orange Polska rośnie o ok. 3% kontynuując stromy trend wzrostowy trwający od połowy stycznia. Źródło: xStation

Wyniki za 4Q24

Spółka w 4Q osiągnęła przychody na poziomie 3,4 mld zł, co oznacza -2% spadek w ujęciu r/r. Spadek spowodowany jest przede wszystkim przez segmenty odsprzedaży energii (-30% r/r) oraz usługi IT i integracyjne (-7% r/r). Zmniejszenie znaczenia odsprzedaż energii pozostaje zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami spółki, która chce teraz zwiększac udział kluczowego segmentu usług telekomunikacyjnych w całościowych przychodach. Taka strategia ma szansę przynieść coraz lepsze wyniki wobec utrzymywania się stabilnego tempa wzrostu sprzedaży w tym segmencie (+5,4%).

Zmiana struktury przychodów przynosi także poprawę w marżowości spółki. Kluczowy wskaźnik finansowy EBITDAal wzrosła o 6,8% r/r do 804 mln zł (mimo spadku sprzedaży), a zysk operacyjny wyniósł 340 mln zł (+211,9% r/r). Tak skokowy wzrost wyniku operacyjnego wynika z jednorazowego uwzględnienia w 4Q23 kosztów wpływu programów rozwiązania stosunku pracy i kosztów reorganizacji, które wykrzywiły wynik spółki w zeszłym roku. Pomijając tamten kwartał wynik operacyjny pozostaje na stabilnym poziomie w kanale 340-370 mln zł.

Źródło: Orange Polska

Patrząc na bazę klientów Orange Polska konsekwentnie kontynuuje wybijanie nowych rekordów. Liczba konwergentnych klientów indywidualnych w 4Q wyniosła 1,785 mln, a cały rynek detaliczny łącznie przebił poziom 2,89 mln (+2,5% r/r).

W 4 kwartale spółka poprawiła także wszystkie kluczowe wartości ARPO (Average Revenue per Offer), utrzymując dynamiki zbliżone do poprzednich kwartałów. Najmocniej wyróżnił się wzrost ARPO w segmencie usług włącznie komórkowych, który wzrósł o 5% r/r, tym samym notując o ok. 1 p.p. wyższą dynamikę niż w poprzednich kwartałach 2024 r.

Dywidenda

Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,53 zł na akcję, co stanowi 10% wzrost dywidendy w porównaniu do poprzedniego roku. Tym samym będzie to trzeci rok z rzędu podwyżki wypłacanego zysku akcjonariuszom (poprzednie podwyżki wynosiły odpowiednio: 37% i 40% - warto zaznaczyć, że spółka powróciłą dopiero w 2021 r. do wypłat dywidendy po 6 letniej przerwie).