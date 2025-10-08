Spółka Miesiąca: Czy Meta wygra wyścig o AI?

Akcje Meta wzrosły o 22% w 2025 roku, ale to nie oznacza, że są poza zasięgiem. Rynek wciąż nie wycenia spółki wystarczająco wysoko. Ile naprawdę są warte akcje Meta?





Działalność Meta

Meta dzieli swoją działalność na dwa główne segmenty:

Family of Apps (FoA): Aplikacje Meta to sieci społecznościowe umożliwiające interakcję między ludźmi na różne sposoby. Odpowiadają one za 99% przychodów, z czego 98% pochodzi z reklam.

Reality Labs: To drugorzędny segment Meta, obejmujący inwestycje w technologie eksperymentalne, metawersum oraz zestawy słuchawkowe VR, takie jak Meta Quest. W tym obszarze Meta sprzedaje również sprzęt (czyli same słuchawki). Segment ten generuje znaczne straty, ale uważamy, że ma interesujący potencjał na przyszłość. Meta jest najbardziej zaawansowaną firmą w tej dziedzinie i właśnie wprowadziła na rynek nowe, codzienne okulary Ray-Ban z wbudowaną sztuczną inteligencją.

Spośród aplikacji takich jak Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads i Messenger, szczególne znaczenie ma Instagram. Ta aplikacja dynamicznie rosła w ostatnich latach i zmienia swój format treści. Reelsy, czyli krótkie filmy, osiągają 2,25 razy większy zasięg niż pojedyncze zdjęcie i 1,36 razy większy niż karuzela zdjęć – według badania Buffer. Reelsy zostały wprowadzone w III kwartale 2020 roku, a już w I kwartale 2022 stanowiły 20% czasu spędzanego na Instagramie, zaś w I kwartale 2024 roku osiągnęły 50%. Uważamy, że ich udział nadal rośnie.

Meta posiada najpopularniejsze sieci społecznościowe, z łącznie 3,48 miliardami aktywnych użytkowników dziennie, co stanowi nieco ponad 60% światowej populacji z dostępem do Internetu. Jeśli wykluczymy Chiny (które korzystają z WeChat i nie pozwalają na dostęp do innych sieci społecznościowych), mówimy o około 76,5% populacji z dostępem do Internetu i 42,74% całkowitej populacji światowej (49,5% bez Chin).

Geograficznie, głównym źródłem przychodów Meta nadal są Stany Zjednoczone i Kanada, choć regiony takie jak Europa i Reszta Świata zdobywają udział w rynku dzięki wzrostowi przychodów w ostatnich latach.

Inwestycje w AI i kluczowe aspekty Meta

ARPU (średni przychód na użytkownika) na platformach Meta nadal rośnie kwartalnie, a w drugim kwartale 2025 roku odnotowano odbicie. Jednak naszym zdaniem to dopiero początek.

Wzrost średnich cen reklam jest silny – po kilku kwartałach spadków wraca do blisko dwucyfrowego tempa. To właśnie ten wzrost cen oraz rosnąca liczba użytkowników napędzają dwucyfrowy wzrost przychodów Meta. Jedynym regionem, w którym obserwujemy zbyt niski wzrost cen reklam, jest Azja i Pacyfik, choć wciąż dostrzegamy ogromny potencjał, szczególnie w Indiach, które stają się atrakcyjne dla marek.

Wzrost liczby wyświetleń reklam (impressions) nieco zwolnił, co przypisujemy spadkowi liczby godzin spędzanych na mediach społecznościowych na całym świecie. Ta zmienna jest kluczowa, ponieważ cena reklamy zależy od liczby interakcji i wyświetleń. Mimo to, w ostatnim kwartale nastąpiło silne odbicie, a AI zaczyna już mieć wpływ.

Sztuczna inteligencja (AI) to kluczowy element strategii Meta. Przychody firmy zależą od liczby użytkowników, ich interakcji z reklamami oraz cen tych reklam. Aby zwiększyć zarówno interakcje, jak i ceny reklam, konieczne jest oferowanie odpowiednich reklam każdemu użytkownikowi. Meta już wykorzystuje modele AI do identyfikacji wzorców zachowań użytkowników i zrozumienia, które treści generują największe zaangażowanie. Dzięki temu może oferować najbardziej trafne reklamy, co zwiększa szansę na interakcję, a to przekłada się na wzrost zwrotu z inwestycji reklamowej, co z kolei pozwala Meta podnosić ceny.

Co więcej, do końca 2026 roku przewiduje się pełną automatyzację kampanii reklamowych dla firm. Narzędzie Advantage+, oparte na AI, umożliwi każdej firmie alokację budżetu, a Meta automatycznie stworzy całą kampanię marketingową z obrazami i filmami. To oznacza ogromne oszczędności dla firm, które będą mogły zmniejszyć zespoły marketingowe lub zrezygnować z agencji zewnętrznych. Meta otwiera się tym samym na rynek wart ponad 400 miliardów dolarów rocznie, który wcześniej był niedostępny, bo Meta była jedynie dodatkiem, a nie substytutem.

Przewagi konkurencyjne Meta

Meta posiada dwie kluczowe przewagi konkurencyjne, które pozwalają jej osiągać wysokie marże i inwestować w nierentowne jeszcze projekty dzięki generowaniu gotówki przez główną działalność. Są to:

Efekt sieciowy: Im więcej osób korzysta z danej sieci społecznościowej, tym większą ma ona wartość dla użytkowników. Facebook i Instagram są wartościowe, bo można tam znaleźć rodzinę, znajomych i interesujące treści. Im większa sieć, tym bardziej atrakcyjna dla reklamodawców. Korzyści skali: Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, koszty jednostkowe maleją, co zwiększa marże firmy. Koszty zmiany dostawcy (switching costs): Choć w przypadku Meta nie są one bardzo wysokie, mogą wzrosnąć dzięki automatyzacji kampanii przez AI. Firmy przyzwyczajone do Advantage+ mogą nie chcieć przechodzić na inne platformy, nawet jeśli koszty są niższe.

Wycena Meta: Jaka jest docelowa cena akcji?

Dla naszej wyceny stworzyliśmy trzy scenariusze, oparte na trzech kluczowych zmiennych: ARPU, nakładach na R&D oraz nakładach inwestycyjnych (capex). Scenariusz bazowy odzwierciedla realistycznie rozwój Meta w zakresie AI, wzrost liczby wyświetleń, potencjał zdobycia udziału w rynku od agencji reklamowych i zwiększenie rentowności reklam dla klientów. Firma zaczyna również monetyzować WhatsApp, co naszym zdaniem będzie kontynuowane. Zakładamy, że przychody Reality Labs pozostaną stałe, mimo rosnących kosztów.

Założyliśmy stopę dyskontową na poziomie 8% i stawkę podatku 18% .

Scenariusz bazowy daje potencjalny dyskonto niemal 50% w przepływach pieniężnych , ale tylko 26,4% w wycenie wskaźnikowej .

Finalna wycena daje docelową cenę akcji Meta na poziomie 1 045,70 USD , co oznacza potencjalny wzrost wartości o ponad 40% .

Choć CAGR (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) nie jest szczególnie wysoki, uważamy, że Meta pozostaje świetną firmą z trwałymi przewagami konkurencyjnymi, które pozwolą jej pozostać jedną z najlepszych firm na świecie i kontynuować ekspansję.

Pragniemy podkreślić, że przedstawiona wycena ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, ani precyzyjnej wyceny akcji



Scenariusz optymistyczny daje nam cenę docelową na poziomie 1 232,70 USD, co oznacza potencjalny wzrost o 68%. Z kolei scenariusz pesymistyczny wskazuje na cenę docelową 561,30 USD, co oznacza potencjalny spadek o 23%.