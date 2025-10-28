czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:14 · 28 października 2025

PayPay - Dwucyfrowe wzrosty na fali wyników i współpracy z OpenAI

Kamil Szczepański
·

Analityk Rynków Finansowych XTB

Najważniejsze wnioski
PayPal
Akcje
PYPL.US, PayPal Holdings Inc
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Wyniki pobiły oczekiwania w wiekszości aspektów
  • Spółka podniosła swoją docelową wycenę na koniec roku 
  • Współpraca z OpenAi oraz implementacja w ChatGPT
  • Token zaufania od Private Credit 
Paypal kończy sezon wyników spektakularnym wzrostem. Jeden z największych dostawców usług płatniczych na świcie opublikował wyniki i pochwalił się współpracą z OpenAi. Wycena spółki rośnie na dzisiejszej sesji o ponad 10%.
Spółka pochwaliła się swoim wynikami za trzeci kwartał 2025 oraz opublikowała prognozy na kolejne kwartały.
  • Przychody netto wyniosły 8,42 miliarda dolarów, rosnąć o 7% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, pokonując oczekiwania rynku na poziomie 8,24 miliarda dolarów.
  • Największe wzrosty spółka odnotowała w segmencie “Usług wartości dodanej”, przychód osiągnął 895 milionów dolarów rosnąć o 15% rok do roku.
  • USA odpowiadało za 4,75 miliarda dolarów przychodów i jest to wzrost o 5% rok do roku.
  • Ilość aktywnych użytkowników wzrosła do 438 milionów.
  • Całkowity wolumen płatności wyniósł 458 miliardów dolarów co stanowi wzrost o ponad 8% rok do roku.
  • Rezultatem tego jest wskaźnik „dostosowanego” EPS na poziomie 1,34$ wobec oczekiwań rynku na poziomie 1,2$.
  • Istotny jest również ogromny wzrost wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 48% rok do roku, które obecnie wynoszą 2,3 miliarda dolarów.

Na koniec kwartału spółka zapowiada wzrost Adj. EPS do 1,31$ co pokrywa się z oczekiwaniami rynku.
W komunikacie dotyczącym prognoz wyniku na koniec roku spółka zapewniła inwestorów o wzroście EPS z 5,35 do 5,39, wobec oczekiwań rynku na poziomie 5,25.
Spółka zwiększa również swój CAPEX do 1 miliarda dolarów na koniec roku.
Dodatkowo spółka również zapowiedziała następną dywidendę, która w tym kwartale wyniesie 14 centów za akcje.


Te wyniki same z siebie wystarczyły do zadowolenia inwestorów, spółka dostarczyła wyniki zauważalnie powyżej oczekiwań, jednak co spowodowało 2-cyfrowe wzrosty wycen jest umowa z OpenAI. PayPal będzie pierwszą platformą, która zaimplementuje swój cyfrowy portfel bezpośrednio do ChatGPT.
Biorąc pod uwagę nadwyraz optymistyczny sentyment do AI rynku, szczególnie inwestorów instytucjonalnych, jakakolwiek współpraca z OpenAi jest w ostatnim czasie wystarczającym powodem do wzrostu wycen spółki. Jednak w tym przypadku, biorąc pod uwagę ponad 800 milionów użytkowników Chat GPT, oraz uwzględniając, że wielu z tych użytkowników już teraz korzysta z AI do wyszukiwania produktów — bezpośrednia integracja z portfelem może wygenerować ogromne, lecz obecnie trudne do dokładnego oszacowania przychody.
Spółka otrzymała też kredyt zaufania od firmy Blue Owl Capital, która zakupiła od PayPal 7 miliardów dolarów należności z tytułu usługi “Kup teraz, Zapłać później”
Po dzisiejszych wzrostach spółce udało się wrócić na poziomy z lipca tego roku kiedy to kurs akcji spadł o 15%. Spółkę jednak wciąż dzieli ok. 20% od lokalnych szczytów z 2024 roku.

PYPL.US (D1) 

Źródło: xStation5

31 października 2025, 16:59

Komentarz Giełdowy: Rynek dwóch prędkości
30 października 2025, 16:25

US OPEN: Powell, MAG7 i Trump mieszają sentment na rynku
30 października 2025, 14:28

Apple przed wynikami: Usługi, Iphone i Azja
30 października 2025, 08:13

Kalendarz makro - Decyzja EBC i kolejne wyniki technologicznych gigantów

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację