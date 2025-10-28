PayPay - Dwucyfrowe wzrosty na fali wyników i współpracy z OpenAI

Przychody netto wyniosły 8,42 miliarda dolarów, rosnąć o 7% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego, pokonując oczekiwania rynku na poziomie 8,24 miliarda dolarów.

Największe wzrosty spółka odnotowała w segmencie “Usług wartości dodanej”, przychód osiągnął 895 milionów dolarów rosnąć o 15% rok do roku.

USA odpowiadało za 4,75 miliarda dolarów przychodów i jest to wzrost o 5% rok do roku.

Ilość aktywnych użytkowników wzrosła do 438 milionów.

Całkowity wolumen płatności wyniósł 458 miliardów dolarów co stanowi wzrost o ponad 8% rok do roku.

Rezultatem tego jest wskaźnik „dostosowanego” EPS na poziomie 1,34$ wobec oczekiwań rynku na poziomie 1,2$.

Istotny jest również ogromny wzrost wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 48% rok do roku, które obecnie wynoszą 2,3 miliarda dolarów.

Paypal kończy sezon wyników spektakularnym wzrostem. Jeden z największych dostawców usług płatniczych na świcie opublikował wyniki i pochwalił się współpracą z OpenAi. Wycena spółki rośnie na dzisiejszej sesji o ponad 10%.Spółka pochwaliła się swoim wynikami za trzeci kwartał 2025 oraz opublikowała prognozy na kolejne kwartały.

Na koniec kwartału spółka zapowiada wzrost Adj. EPS do 1,31$ co pokrywa się z oczekiwaniami rynku.

W komunikacie dotyczącym prognoz wyniku na koniec roku spółka zapewniła inwestorów o wzroście EPS z 5,35 do 5,39, wobec oczekiwań rynku na poziomie 5,25.

Spółka zwiększa również swój CAPEX do 1 miliarda dolarów na koniec roku.

Dodatkowo spółka również zapowiedziała następną dywidendę, która w tym kwartale wyniesie 14 centów za akcje.



Te wyniki same z siebie wystarczyły do zadowolenia inwestorów, spółka dostarczyła wyniki zauważalnie powyżej oczekiwań, jednak co spowodowało 2-cyfrowe wzrosty wycen jest umowa z OpenAI. PayPal będzie pierwszą platformą, która zaimplementuje swój cyfrowy portfel bezpośrednio do ChatGPT.

Biorąc pod uwagę nadwyraz optymistyczny sentyment do AI rynku, szczególnie inwestorów instytucjonalnych, jakakolwiek współpraca z OpenAi jest w ostatnim czasie wystarczającym powodem do wzrostu wycen spółki. Jednak w tym przypadku, biorąc pod uwagę ponad 800 milionów użytkowników Chat GPT, oraz uwzględniając, że wielu z tych użytkowników już teraz korzysta z AI do wyszukiwania produktów — bezpośrednia integracja z portfelem może wygenerować ogromne, lecz obecnie trudne do dokładnego oszacowania przychody.

Spółka otrzymała też kredyt zaufania od firmy Blue Owl Capital, która zakupiła od PayPal 7 miliardów dolarów należności z tytułu usługi “Kup teraz, Zapłać później”

Po dzisiejszych wzrostach spółce udało się wrócić na poziomy z lipca tego roku kiedy to kurs akcji spadł o 15%. Spółkę jednak wciąż dzieli ok. 20% od lokalnych szczytów z 2024 roku.

PYPL.US (D1)

Źródło: xStation5