Microsoft: Czego oczekiwać po wynikach za Q3?

Microsoft to jeden z filarów globalnej gospodarki cyfrowej oraz marka, która przenika niemal każdy aspekt oprogramowania. Wyniki finansowe spółki często stają się barometrem popytu na technologię oraz inwestycji w infrastrukturę danych i sztuczną inteligencję. Spółka dziś po zamknięciu giełdy w Stanach Zjednoczonych przedstawi raport za ostatni kwartał. Liczyć się będzie nie tylko sama tabela wyników, lecz także interpretacja trendów w poszczególnych liniach biznesowych oraz wskazówki na kolejne miesiące.

Rynek oczekuje przychodów na poziomie około 75,5 mld dolarów, co oznaczałoby wzrost rok do roku w okolicach 14% oraz EPS na poziomie 3,66$.

Poza dowiezieniem tych wartości ważne będzie jak spółka opisze kondycję głównych segmentów i czy potwierdzi trwałość popytu na usługi chmurowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Inwestorzy będą porównywać dynamikę przychodów i marż na przestrzeni ostatnich kwartałów, aby ocenić czy obecne tempo wzrostów jest do utrzymania.

Chmura

W centrum uwagi znajdzie się działalność chmurowa.

Segment Intelligent Cloud odpowiada dziś za ok. 40% przychodów spółki . Oczekiwania rynkowe zakładają, że przychody z chmury Microsoft wzrosną o ponad 20% rok do roku do około 46 mld dolarów. Szczególnie wnikliwie śledzona będzie dynamika platformy Azure , która odzwierciedla migrację do chmury. Istotne mogą być też wskaźniki wykorzystania usług serwerowych i bazy klientów oraz relacja wzrostu do kosztów rozbudowy centrów danych.

Copilot

Drugą gwiazdą wieczoru będzie Copilot, czyli zestaw funkcji wspomaganych sztuczną inteligencją w produktach biurowych. Inwestorzy liczą na utrzymanie wysokiego tempa przyrostu użytkowników oraz co ważniejsze na wyraźne zwiększenie monetyzacji. Kluczowe będą dane o konwersji z prób do planów płatnych o przychodzie przypadającym na użytkownika, oraz o rozszerzaniu dostępności Copilota w kolejnych warstwach ekosystemu od pakietu biurowego po narzędzia dla twórców oprogramowania i rozwiązania kontaktu z klientem.

Oczekiwania

Ponad samymi liczbami liczy się ton komunikacji i prognozy. Microsoft należy do liderów nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę obliczeń i pamięci masowej a rynek oczekuje jasnych dowodów, że te wydatki będą przekładać się na trwały przyrost przepływów pieniężnych.

Wyceny pozostają wysokie zatem margines błędu jest niewielki.

Uczestnicy rynku mogą oczekiwać podniesienia wskazań dotyczących zysków w kolejnych kwartałach. Zbyt zachowawcze sygnały lub ostrożny komentarz zarządu mogłyby wywołać ochłodzenie nastrojów.

Ważnym wątkiem będą odniesienia do konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem usług chmurowych.

Pozytywnym zaskoczeniem natomiast mogłaby być zapowiedź nowej współpracy z firmą głęboko zaangażowaną w rozwój sztucznej inteligencji co wzmocniłoby przekaz o zaletach “ekosystemu” Microsoft, co utrwaliło oczekiwania na dalszą ekspansję w chmurze oraz usługach wspomaganych sztuczną inteligencją.

MSFT.US (D1)



Źródło: xStation5