Spółka Trumpa składa wniosek o utworzenie podwójnego ETF-u na Bitcoina i Ethereum 📌

Trump Media and Technology Group (DJT.US) oficjalnie wkroczy艂a na rynek kryptowalutowych ETF-贸w, sk艂adaj膮c 16 czerwca 2025 r. wniosek do ameryka艅skiej Komisji Papier贸w Warto艣ciowych i Gie艂d (SEC) o utworzenie nowego, podw贸jnego ETF-u na Bitcoina i Ethereum o nazwie Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF (ticker: B.T.). Sponsorem funduszu jest Yorkville America Digital, a wy艂膮cznym depozytariuszem i dostawc膮 p艂ynno艣ci Crypto.com. ETF ma na celu zapewnienie inwestorom ekspozycji na Bitcoina (alokacja 75%) i Ethereum (25%) w ramach jednego, regulowanego instrumentu. Fundusz mia艂by by膰 notowany na NYSE Arca, pod warunkiem uzyskania zgody regulatora. To pierwsza pr贸ba wprowadzenia podw贸jnego ETF-u spot zwi膮zanego z politycznie powi膮zan膮 instytucj膮.

Wniosek pojawia si臋 r贸wnolegle z innymi du偶ymi przedsi臋wzieciami Trump Media, kt贸re obejmuj膮 m.in. pozyskanie 2,3鈥2,4 miliarda dolar贸w od inwestor贸w instytucjonalnych na zakup Bitcoin贸w oraz szerszy rozw贸j dzia艂alno艣ci firmy. Instrument ETF wpisuje si臋 w szersz膮 strategi臋 obejmuj膮c膮 rozw贸j us艂ug finansowych pod mark膮 Truth.Fi i integracj臋 kryptowalut w ekosystemie firmy. Cho膰 fundusz nadal czeka na zatwierdzenie przez SEC, jego uruchomienie mog艂oby jeszcze bardziej uwiarygodni膰 inwestycje kryptowalutowe w tradycyjnym systemie finansowym i zapewni膰 inwestorom detalicznym zdywersyfikowany produkt kryptowalutowy pod jednym symbolem gie艂dowym.

Bitcoin zyskuje dzisiaj 1,20% do 106,800 USD. Adopcja instytucjonalna rynku kryptowalut post臋puje w szybkim tempie. Obok informacji o wniosku sp贸艂ki DJT, Strategy poinformowa艂o o zakupie kolejnych 10,000 Bitcoin贸w o 艂膮cznej warto艣ci ponad 1mld USD.聽