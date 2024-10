Spółka tygodnia - Intel (19.09.2024)

Akcje Intela rosną dziś o 2% w handlu przedsesyjnym do 21,21 USD, po niedawnym ogłoszeniu planów znaczącej restrukturyzacji. Spółka borykała się ze znacznymi wyzwaniami, tracąc prawie 60% swojej wartości w 2024 roku przed tą wiadomością. Problemy firmy wynikają z zaciekłej konkurencji w sektorze produkcji chipów i opóźnień w rozwoju chipów AI. Dzieje się to po tym, jak Intel odnotował znaczne straty, ogłosił masowe zwolnienia i ujawnił plany przebudowy swojego biznesu produkcji półprzewodników.

Kluczowe dane finansowe (Q2 2024)

Przychody: 12,8 mld USD (bez zmian w porównaniu do Q2 2023)

Strata netto: 1,61 mld USD (spadek o 209% z zysku 1,48 mld USD w Q2 2023)

Strata na akcję: 0,38 USD (spadek z zysku 0,35 USD w Q2 2023)

Przychody nie spełniły oczekiwań analityków o 1,1%

Zysk na akcję (EPS) również znacznie nie spełnił oczekiwań analityków

Perspektywy na przyszłość

Prognozuje się, że przychody będą rosły średnio o 5,4% rocznie w ciągu najbliższych 3 lat

Ta prognoza wzrostu jest poniżej 18% prognozy wzrostu dla amerykańskiego przemysłu półprzewodników

Zmiany strategiczne i restrukturyzacja:

Wydzielenie biznesu produkcji chipów jako niezależnej spółki zależnej (Intel Foundry)

Przyznanie do 3 miliardów dolarów finansowania z amerykańskiej ustawy CHIPS and Science Act

Wstrzymanie projektów produkcyjnych w Polsce i Niemczech na około dwa lata

Sprzedaż części udziałów w Altera

Zmniejszenie około dwóch trzecich globalnej powierzchni nieruchomości

Zwolnienia dotyczące 15 000 pracowników (ogłoszone w sierpniu 2024, ponad połowa już zrealizowana)

Kluczowe wydarzenia biznesowe:

Partnerstwo z Amazon Web Services (AWS) w zakresie projektowania i produkcji niestandardowych chipów AI

Plany produkcji "chipu sztucznej inteligencji" dla AWS przy użyciu procesu Intel 18A

Kontynuacja projektów produkcyjnych w USA w Arizonie, Oregonie, Nowym Meksyku i Ohio

Potencjalne problemy z procesem produkcji chipów 18A (zgłoszone niepowodzenia we wczesnych testach z Broadcom)

Intel, niegdyś lider w produkcji chipów, nadal boryka się ze znacznymi wyzwaniami. Wyniki spółki za drugi kwartał 2024 roku wykazały znaczną stratę netto w wysokości 1,61 miliarda dolarów, co stanowi ostry kontrast w porównaniu z zyskiem 1,48 miliarda dolarów w tym samym kwartale poprzedniego roku. Podkreśla to trudności z jakimi boryka się Intel w konkurowaniu z rywalami takimi jak Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) i Samsung.

Biznes półprzewodników, kluczowy element planu naprawczego CEO Pata Gelsingera, był szczególnie problematyczny, gromadząc 7 miliardów dolarów strat operacyjnych w 2023 roku. Doprowadziło to do decyzji o wydzieleniu biznesu go jako niezależnej spółki zależnej, co pozwoli na większą elastyczność i potencjalne pozyskanie zewnętrznego kapitału. To wydzielenie jest prawdopodobnie najważniejszą zmianą w strukturze Intela. Decyzja o przekształceniu biznesu foundry w niezależną spółkę zależną z własną radą operacyjną oznacza znaczącą zmianę w podejściu Intela do produkcji chipów. Ruch ten ma na celu zapewnienie większej autonomii i elastyczności, potencjalnie umożliwiając mu skuteczniejszą konkurencję z dedykowanymi odlewniami, takimi jak TSMC i Samsung. Oddzielając go od biznesu projektowania chipów Intela, firma ma na celu przyciągnięcie większej liczby klientów zewnętrznych, którzy mogli być niechętni do współpracy z konkurentem. Niezależna struktura otwiera również możliwość pozyskania zewnętrznego kapitału, co może być kluczowe dla finansowania kosztownego procesu opracowywania i wdrażania nowych technologii produkcyjnych. Pozwoli to również na obniżenie kosztów dla Intela, który zainwestował w biznes odlewniczy.

Decyzja o wstrzymaniu projektów produkcyjnych w Polsce i Niemczech na około dwa lata odzwierciedla potrzebę Intela zrównoważenia swojej globalnej obecności produkcyjnej z obecnymi wymogami rynku i ograniczeniami finansowymi. Ta przerwa pozwala skoncentrować swoje zasoby na ekspansji produkcyjnej w USA i rozwoju zaawansowanych procesów, takich jak węzeł 18A. Jednak ten ruch może mieć implikacje dla długoterminowej konkurencyjności Intela w Europie i jego zdolności do obsługi europejskich klientów. Firma będzie musiała ostrożnie zarządzać relacjami z europejskimi interesariuszami i zapewnić, że będzie w stanie szybko wznowić te projekty, gdy warunki rynkowe się poprawią.

Decyzja o sprzedaży części udziałów w Altera (producenta programowalnych urządzeń logicznych, nabytego w 2015 roku za 16,7 miliarda dolarów) sugeruje, że Intel ponownie ocenia swoje portfolio i dąży do usprawnienia operacyjnego. Ten ruch może pomóc w pozyskaniu dodatkowego kapitału na finansowanie podstawowych operacji i inicjatyw strategicznych.

Znaczna redukcja zatrudnienia, stanowiąca około 15% całkowitej liczby pracowników Intela, jest również wyraźnym sygnałem o determinacji firmy do redukcji kosztów i poprawy efektywności operacyjnej.

Intel zabezpieczył umowę z Amazon Web Services na produkcję niestandardowych chipów AI, zapewniając bardzo potrzebny sukces na szybko rozwijającym się rynku. Firma wykorzysta proces produkcyjny 18A, chociaż niedawne doniesienia sugerują potencjalne problemy we wczesnych testach.

Rząd USA przyznał firmie do 3 miliardów dolarów finansowania w ramach ustawy CHIPS and Science Act. To finansowanie jest przeznaczone na program "Secure Enclave", projekt między Intelem a Departamentem Obrony. Finansowanie to jest częścią szerszej inicjatywy rządu USA mającej na celu pobudzenie krajowej produkcji półprzewodników. Nie tylko zapewnia Intelowi dodatkowy kapitał na jego wysiłki produkcyjne, ale także wzmacnia jego pozycję jako strategicznego partnera rządu USA w produkcji półprzewodników. Finansowanie podkreśla geopolityczne znaczenie produkcji chipów i może dać Intelowi przewagę w zabezpieczaniu przyszłych kontraktów rządowych. Ma to również na celu częściowo uniezależnić amerykańskie firmy od produktów TSMC.

Intel stoi przed kilkoma wyzwaniami:

Odbudowa swoich zdolności produkcyjnych, aby konkurować z TSMC i Samsungiem Odzyskanie udziału w rynku w podstawowym biznesie PC i centrów danych Nadrobienie zaległości wobec Nvidia na rynku chipów AI Zarządzanie procesem restrukturyzacji, w tym znacznymi zwolnieniami i redukcją nieruchomości Kontrola napięć geopolitycznych i ich wpływu na globalny przemysł półprzewodnikowy

Sukces wysiłków restrukturyzacyjnych Intela, szczególnie wydzielenie biznesu półprzewodników i rozwój zaawansowanych procesów produkcyjnych, takich jak 18A, będzie kluczowy w określeniu przyszłości firmy. Inwestorzy będą uważnie obserwować postępy tych inicjatyw, a także zdolność Intela do realizacji partnerstw z głównymi graczami, takimi jak AWS.

Wycena:

Zdecydowaliśmy się oprzeć nasze założenia na wzroście konkurencji, biorąc pod uwagę koszty wychodzenia z inwestycji produkcji półprzewodników. Założyliśmy 6% wzrostu przychodów i 20% marży operacyjnej dla 5 lat prognoz. Decyzja o sporządzeniu szczegółowych prognoz na 5 lat opiera się na odpowiednich danych i średnich historycznych.

Ponieważ wartość rezydualna zazwyczaj stanowi znaczną część wyceny DCF, szczególnie przy krótszych okresach szczegółowych prognoz, zdecydowaliśmy się przyjąć bardzo konserwatywne podejście. Do obliczeń wartości rezydualnej użyliśmy 3% wzrostu przychodów (jako że biznes jest rozwinięty) oraz 8,5% końcowego WACC, w dół z 9% WACC użytego dla 5 lat prognoz. Spadek końcowego WACC wynika z faktu, że Intel wkrótce stanie się rozwiniętą firmą, która nie będzie w stanie rosnąć tak szybko i może stać się bardziej stabilna finansowo ze względu na niższe koszty biznesu odlewniczego.

Taki zestaw założeń daje nam wartość spółki na poziomie 29,03 USD za akcję, co oferuje około 39,7% potencjalnego wzrostu w stosunku do obecnej wartości rynkowej. Warto zauważyć, że wycena uwzględnia malejące koszty biznesu półprzewodników.

Należy zauważyć, że wartość uzyskana metodą DCF jest bardzo wrażliwa na przyjęte założenia. Poniżej przedstawiono dwie macierze wrażliwości - jedną dla różnych zestawów założeń dotyczących marży operacyjnej i wzrostu przychodów, a drugą dla różnych zestawów założeń dotyczących rezydualnego WACC i rezydualnego wzrostu przychodów.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Następnie przyjrzyjmy się, jak Intel wypada w porównaniu z konkurencją. Stworzyliśmy grupę porównawczą składającą się z 4 firm, których model biznesowy i wzrost mogą być podobne do Intela: Broadcom, Nvidia, AMD i Qualcomm. Jak widać, Intel jest poniżej średniej w każdej kategorii, jednak tylko nieco poniżej forward P/E.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Obliczyliśmy średnią, medianę oraz ważone kapitalizacją mnożniki dla grupy porównawczej. Następnie obliczono trzy różne wyceny Intela dla każdego z tych mnożników. Jak widać w tabeli, zdecydowana większość z nich sugeruje, że akcje Intela są niedowartościowane przy obecnych cenach. Jednak wycena mnożnikowa może przeszacowywać wartość spółki, ponieważ konkurenci działają na wyższych marżach operacyjnych

Rekomendacje analityków:

Intel ma 50 rekomendacji, z czego 7 to "kupuj" z najwyższą ceną 66 USD, 37 to "trzymaj", a 6 to "sprzedaj" z najniższą ceną 18 USD. Średnia 12-miesięczna prognoza ceny akcji wynosi 25,07 USD, co sugeruje 20,6% potencjału wzrostu od obecnej ceny.

Analiza techniczna:

Cena akcji Intela jest notowana 11% powyżej rocznych minimów. Obecnie pierwszy opór w trendzie wzrostowym znajduje się na poziomie 23,6% zniesienia Fibonacciego wynoszącym 22,91 USD. Przebicie tego poziomu może pozwolić bykom na przetestowanie 50-dniowej SMA na poziomie 24,42 USD. W scenariuszu spadkowym akcje mogłyby spaść poniżej minimów na poziomie 18,52 USD i przetestować dno z 2010 roku na poziomie 17,60 USD. Silny poziom wsparcia może zostać ustanowiony na poziomie wartości księgowej netto na akcję wynoszącej 19,51 USD, który wielokrotnie pomagał zatrzymać momentum spadkowe. RSI pokazuje silną dywergencję byczą, z wyższymi szczytami i wyższymi dołkami od sierpnia. MACD również stopniowo potwierdza scenariusz byczy.

Źródło: xStation