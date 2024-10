Spółki modowe pod dalszą presją spadkową 📉

Niemiecki DAX zyskuje 0,62% na początku tygodnia

„Moda” pod szerszą presją podaży

Barclays obniża rekomendację dla akcji Adidas

Ogólna sytuacja na rynku:

Poniedziałkowa sesja na europejskich rynkach akcyjnych przynosi wzrosty na większości indeksów giełdowych. Niemiecki DAX notuje obecnie blisko 0,62% wzrosty. W tym samym czasie francuski CAC40 dodaje 0.6%. DAX testuje obecnie kluczowy punkt wsparcia, wyznaczony przez 50-dniową EMA. Uwaga inwestorów zwraca się dzisiaj w kierunku informacji korporacyjnych napływających z poszczególnych spółek.

Zmienność obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. Źródło: xStation

Niemiecki benchmark DE40 notowany jest podczas poniedziałkowej sesji blisko 0.80% wyżej i testuje obecnie kluczowy poziom wsparcia wyznaczony przez 50-dniową EMA (niebieska krzywa na wykresie). Dynamiczne przebicie tych stref teoretycznie może otworzyć drogę do dalszych spadków w kierunku 100- dniowej EMA. Kluczowym punktem oporu natomiast pozostaje lokalny szczyt w strefie 19 000 punktów oraz strefa piątkowego szczytu w okolicach 19 630 punktów. Źródło: xStation

Wiadomości:

Akcje Kering (KER.FR) spadają aż o 2,5% po tym, jak luksusowa firma została obniżona przez analityków Barclays oraz RBC. Co więcej, Barclays obniżył również swoją ocenę Burberry (BRBY.UK), obniżając tym samym perspektywę dla całego sektora. Analitycy ostrożniej patrzą na sektor, twierdząc, że słabość luksusu w tym kraju ma charakter strukturalny, a nie tylko cykliczny. Obydwie spółki otrzymały ocenę “niedoważaj” z wcześniejszych “neutralnych”.

Burberry obniżone do “niedoważaj” w Barclays; cena docelowa 540 pensów

Kering obniżony do wyniku zgodnego z sentymentami sektorowymi w RBC; cena docelowa 290 euro

Kering obniżony do “niedoważaj” w Barclays; cena docelowa 210 euro

Obecne nastroje w sektorze spółek mody. Źródło: xStation

Blisko 4% spadki odnotowują również walory Adidas (ADS.DE). Barclays obniżył rating producenta odzieży sportowej do “equal-weight” w oparciu o mniej korzystne perspektywy w Chinach. Nowa cena docelowa to 215 euro, wcześniej było to 254 euro.

Walory Kion (KGX.DE) tracą 3% po obniżeniu przez Citi oceny do neutralnej z powodu prawdopodobnego „powolnego” wzrostu w najbliższym czasie. Nowa cena docelowa to 37 euro względem ostatniej oceny na poziomie 57 euro.

Inne wiadomości napływające z poszczególnych spółek indeksu DAX. Źródło: Bloomberg Financial LP