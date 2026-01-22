Srebro rośnie 3%, złoto zyskuje 1% 📈Metale wracają na szczyty

Pomimo powrotu hossy na amerykańskim rynku akcji, słabnący dolar wspiera wzrosty na rynku metali szlachetnych. Wczorajsza, początkowo dynamiczna korekta została błyskawicznie zażegnana.
- Złoto zyskuje 1% i wraca w okolice 4890 USD za uncję, a srebro wyrównuje rekordy w okolicach 95 USD za uncję; zyskuje dziś prawie 3%. Publikowane dziś dane z USA (inflacja PCE, wnioski o zasiłek) okazały się w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami, a w teorii powinny nawet wspierać korektę na metalach ponieważ przekroczyły prognozy. Wydaje się, że wzrost na rynku ma charakter bardziej systemowy.
- Na rynku funkcjonuje na nim wiele podmiotów, które kupują dużę ilości praktycznie niezależnie od krótkoterminowych wahań w odczytach makro. Niepewność wokół relacji transatlantyckich wydaje się wspierać nastroje rynku, a co więcej - nawet trwająca hossa podnosi popyt 'hedgingowy' naturalnie kierując uwagę przede wszystkim na rynek złota.
- Zarządzający funduszami emerytralnymi w Europie Północnej twierdzą, że premia za ryzyko posiadania aktywów amerykańskich wzrosła z powodu obaw o zadłużenie i geopolitykę; chcą pozostać ostrożni. Trump zagroził potężnymi retorsjami finansowymi, jeśli Europa zacznie sprzedawać amerykańskie aktywa, takie jak obligacje. Ewentualna wyprzedaż amerykańskich aktywów musiałaby kierować popyt inwestycyjny do innych aktywów uznawanych powrzechnie za długoterminowo 'bezpieczne' np. do złota.
