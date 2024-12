Srebro testuje kluczowe wsparcie!

Notowania SILVER od kilku sesji wyraźnie tracą. Patrząc na interwał D1 pod kątem klasycznej analizy technicznej, można zauważyć szeroką foramcję głowy z ramionami. Cena przebiła się już wczoraj poniżej linii szyi formacji (pomarańczowa linia na wykresie poniżej), a dziś spadki są kontynuowane. Niemniej warto zauważyć, że aktualnie cena dotarła do kluczowego wsparcia, wynikającego z dolnego ograniczenia geometrii 1:1 (czerwone prostokąty) przy poziomie 28.75$. Zgodnie z metodologią Overbalance, dopóki nie dojdzie do wybicia poniżej, główny trend jest wzrostowy. Aktualnie testowany pzom należy więc traktować jako kluczowe długoterminowe wsparcie. Jego ewentualne zanegowanie mogłoby prowadzić nawet do spadków w kierunku 26.45.

SILVER interwał D1. Źródło: xStation5

Przechodząc na interwał M30, kurs znajduje się w dynamicznej tendencji spadkowej, gdzie układ największej korekty (czerwone prostokąty) działa jako skuteczny opór. Dopóki nie dojdzie do zanegowania sekwencji spadkowej i wspomnianego układu 1:1, spadki mogą być pogłębiane.

SILVER interwał M30. Źródło: xStation5

​​​​​​