Srebro wzrosło w styczniu 40% i zbliża się do 100 USD 📈

Srebro ma za sobą ponad 40% wzrost w styczniu i przekracza dziś 98,5 USD za uncję, wsparte słabnącym dolarem i rosnącymi cenami złota. Bank of America w specjalnym komentarzu wskazał, że poziom 170 USD za uncję w horyzoncie 2 lat pozostaje możliwy, jeśli inwestorzy detaliczni zaczną dołączać się do wzrostów - co wydaje się właśnie obserwujemy. Trend ten szczególnie mocny jest w Chinach, gdzie ceny z uncję są blisko kilkanaście dolarów wyższe, niż w USA. W ubiegły weekend mennica amerykańska US Mint podniosła niemal dwukrotnie ceny sprzedaży srebrnych monet do ponad 170 USD za uncję. Choć fundamentalnie uzasadniony poziom srebra wskazywałby dziś w ocenie BofA na ok. 60 USD za uncję, powolna dewaluacja walut fiducjarnych w tym dolara, deficyty fiskalne i rosnąca frustracja indywidualnych inwestorów wskazują, że rosnąca alokacja do srebra i innych 'twardych aktywów' może być trwała i mieć charakter strategiczny. Źródło: xStation5

