Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
12:39 · 23 stycznia 2026

Srebro wzrosło w styczniu 40% i zbliża się do 100 USD 📈

Srebro ma za sobą ponad 40% wzrost w styczniu i przekracza dziś 98,5 USD za uncję, wsparte słabnącym dolarem i rosnącymi cenami złota. Bank of America w specjalnym komentarzu wskazał, że poziom 170 USD za uncję w horyzoncie 2 lat pozostaje możliwy, jeśli inwestorzy detaliczni zaczną dołączać się do wzrostów - co wydaje się właśnie obserwujemy. Trend ten szczególnie mocny jest w Chinach, gdzie ceny z uncję są blisko kilkanaście dolarów wyższe, niż w USA.

W ubiegły weekend mennica amerykańska US Mint podniosła niemal dwukrotnie ceny sprzedaży srebrnych monet do ponad 170 USD za uncję. Choć fundamentalnie uzasadniony poziom srebra wskazywałby dziś w ocenie BofA na ok. 60 USD za uncję, powolna dewaluacja walut fiducjarnych w tym dolara, deficyty fiskalne i rosnąca frustracja indywidualnych inwestorów wskazują, że rosnąca alokacja do srebra i innych 'twardych aktywów' może być trwała i mieć charakter strategiczny.

 

Źródło: xStation5

