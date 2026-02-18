Srebro zyskuje 4% mimo siły dolara 📈

Metale szlachetne notują dziś świetną sesję, złoto rośnie 1,6% a srebro notuje ponad 4% zwyżkę. Wszystko to dzieje się mimo umocnienia amerykańskiej waluty, co teoretycznie powinno osłabiać metale. Także mocna publikacja danych z rynku nieruchomości i zamówień na środki trwałe w USA nie zatrzymały dziś odbicia cen metali.

Wykresy SILVER oraz GOLD (interwał D1)

Srebro notowane jest między 50 a 200-sesyjną wykładniczą średnią kroczącą. Wybicie powyżej 82 USD za nucję mogłoby otworzyć metalowi drogę do stabilniejszych wzrostów i powrotu zdecydowanie pozytywnego sentymentu.

Źródło: xStation5

Wydaje się, że rynek złota dąży do testu okolic 5000 USD za uncję, którego przebcie uprawdopodobniłoby scenariusz zmiany sentymentów i ponownego skoku aktywności kupujących. Złoto znajduje się wciąż relatywnie blisko EMA50 (pomarańczowa linia); metal dwukrotnie odbił już po spadku poniżej niej - w ostatnim czasie, a średnia stanowiła silne wsparcie momentum od sierpnia.

Źródło: xStation5