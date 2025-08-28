🥈Srebro zyskuje niemal 1%

Cena srebra testuje dzisiaj okolice 39 USD za uncję, znajdując się najwyżej od 25 lipca. Wzrost cen przekraczał w ciągu dnia ponad 1%, co oznacza, że jest to jeden z silniejszych surowców podczas dzisiejszej sesji. Wzrosty napędzane są dobrymi nastrojami na rynku kruszców: złoto rośnie dzisiaj powyżej 3400 USD, przekracza ostatnie lokalne szczyty z 6 sierpnia i notowane jest najwyżej od 23 lipca. Rosną oczekiwania dotyczące cięć ze strony Fed podczas najbliższego wrześniowego posiedzenia po ostatniej wypowiedzi Williamsa z oddziału Fed w Nowym Jorku, który określił, że wrześniowe i każde kolejne spotkanie będzie decyzyjne. Oczekiwania dotyczące wrześniowego posiedzenia wskazują na 85% prawdopodobieństwa cięcia. Od strony analizy technicznej warto zauważyć, że srebro przebiło na moment szczyty z 21 sierpnia, wcześniej odbijając się od średniej 30 okresowej. Jak widać strefa między 30 a 50 okresową średnią stanowi obecnie kluczową strefę popytu na srebrze. Na dolnym wykresie warto zauważyć, że pozycje spekulacyjne netto nie są już redukowane, co może sugerować podobną sytuację, która miała miejsce w styczniu, a następnie w kwietniu oraz maju, kiedy po chwilowej konsolidacji cenowej, doszło do późniejszego mocnego odbicia cen, wraz z powrotem większej ilości kupujących na rynek. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

