Wykres dnia: EURUSD (05.11.2025)

Kurs pary EUR/USD wynosi dziś około 1,1481 USD za euro. Rynek kształtowany jest przez wiele czynników zarówno z Europy, jak i USA. Mimo pozytywnych sygnałów z gospodarki strefy euro, dominująca siła dolara i kluczowe dane makroekonomiczne z USA nadają ton notowaniom. Dodatkowo przedłużający się shutdown rządu USA wprowadza dodatkową niepewność na rynki.

Co kształtuje dzisiaj kurs EUR/USD?

W warunkach globalnej awersji do ryzyka dolar pozostaje bezpieczną przystanią.

PMI dla strefy Euro wzrósł w październiku do 52,5 z 51,2. Silny sektor usług oraz rekordowe nowe zamówienia poprawiają perspektywy dla euro, choć produkcja przemysłowa pozostaje stabilna, a niektóre kraje, jak Francja, wciąż napotykają trudności gospodarcze.

Najnowsze dane ADP pokazały solidny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym USA, co wzmocniło dolara. Rynek obecnie oczekuje kolejnych raportów, takich jak ISM i oficjalnych danych o zatrudnieniu, które mogą potwierdzić utrzymanie pozytywnego trendu na rynku pracy.

Obecny shutdown rządu USA trwa już ponad 34 dni, co czyni go drugim najdłuższym w historii kraju. Brak porozumienia między demokratami a republikanami utrzymuje administrację w stanie paraliżu, prowadząc do zawieszenia usług publicznych, masowych urlopów pracowników federalnych oraz opóźnień w publikacji kluczowych danych gospodarczych. Perspektywy zakończenia shutdownu są niepewne, a możliwość przedłużenia do końca listopada zwiększa ryzyko niepewności na rynkach.

Od wczoraj na rynku obserwujemy korektę na spółkach technologicznych, co skłania inwestorów do wycofywania kapitału z bardziej ryzykownych aktywów. W rezultacie środki przepływają w stronę bezpiecznych inwestycji, takich jak dolar, co dodatkowo wspiera amerykańską walutę i wpływa na notowania EUR/USD.

FED sygnalizuje możliwe zakończenie cyklu cięć stóp procentowych, co wspiera dolara. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na względnie stabilnym poziomie, nie dając euro wyraźnej przewagi nad amerykańską walutą.