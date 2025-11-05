Wykres dnia: EURUSD (05.11.2025)

- Dolar pozostaje silny, a rynek awersji do ryzyka wspiera jego pozycję
- Europejski sektor usług rośnie, ale euro nie zyskuje przewagi
- Dolar pozostaje silny, a rynek awersji do ryzyka wspiera jego pozycję
- Europejski sektor usług rośnie, ale euro nie zyskuje przewagi
Kurs pary EUR/USD wynosi dziś około 1,1481 USD za euro. Rynek kształtowany jest przez wiele czynników zarówno z Europy, jak i USA. Mimo pozytywnych sygnałów z gospodarki strefy euro, dominująca siła dolara i kluczowe dane makroekonomiczne z USA nadają ton notowaniom. Dodatkowo przedłużający się shutdown rządu USA wprowadza dodatkową niepewność na rynki.
Co kształtuje dzisiaj kurs EUR/USD?
W warunkach globalnej awersji do ryzyka dolar pozostaje bezpieczną przystanią.
PMI dla strefy Euro wzrósł w październiku do 52,5 z 51,2. Silny sektor usług oraz rekordowe nowe zamówienia poprawiają perspektywy dla euro, choć produkcja przemysłowa pozostaje stabilna, a niektóre kraje, jak Francja, wciąż napotykają trudności gospodarcze.
Najnowsze dane ADP pokazały solidny wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym USA, co wzmocniło dolara. Rynek obecnie oczekuje kolejnych raportów, takich jak ISM i oficjalnych danych o zatrudnieniu, które mogą potwierdzić utrzymanie pozytywnego trendu na rynku pracy.
Obecny shutdown rządu USA trwa już ponad 34 dni, co czyni go drugim najdłuższym w historii kraju. Brak porozumienia między demokratami a republikanami utrzymuje administrację w stanie paraliżu, prowadząc do zawieszenia usług publicznych, masowych urlopów pracowników federalnych oraz opóźnień w publikacji kluczowych danych gospodarczych. Perspektywy zakończenia shutdownu są niepewne, a możliwość przedłużenia do końca listopada zwiększa ryzyko niepewności na rynkach.
Od wczoraj na rynku obserwujemy korektę na spółkach technologicznych, co skłania inwestorów do wycofywania kapitału z bardziej ryzykownych aktywów. W rezultacie środki przepływają w stronę bezpiecznych inwestycji, takich jak dolar, co dodatkowo wspiera amerykańską walutę i wpływa na notowania EUR/USD.
FED sygnalizuje możliwe zakończenie cyklu cięć stóp procentowych, co wspiera dolara. Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na względnie stabilnym poziomie, nie dając euro wyraźnej przewagi nad amerykańską walutą.
Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty
Głębokie spadki w USA na koniec tygodnia!🚨
Komentarz Giełdowy: Przełomowy tydzień na rynkach
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.