Susan Collins z Fed przemówiła 🏛️EURUSD nieznacznie w górę

Susan Collins z Fed przemówiła dziś, na łamach Bloomberga, sygnalizując niepewność co do przyszłych decyzji Rezerwy Federalnej, w miarę jak ryzyka po stronie inflacji, jak i spowolnienia rynku pracy są niebagatelne. Eurodolar dziś nieznacznie zyskuje. Polityka jest umiarkowanie restrykcyjna, co jest właściwe.

Nie martwię się szczególnie możliwością wzrostu oczekiwań inflacyjnych.

Ryzyka związane z podwójnym mandatem są w trudnej równowadze.

Nie ma jeszcze przesądzonej decyzji co do tego, co zrobimy na najbliższym posiedzeniu.

Wzrost zatrudnienia spowalnia, ale istnieją argumenty za tym, by dać sobie więcej czasu.

Nie wykluczam większego i trwalszego wpływu ceł na inflację.

W rozmowach w regionie Fed z Bostonu często słyszę o inflacji.

Skupiam się na tym, jak rozwijają się ryzyka związane z osłabieniem gospodarki.

Widzę ryzyka wzrostu inflacji jak i ryzyka spadkowe na rynku pracy.

Nie możemy czekać, aż cała niepewność zniknie.

Dolar amerykański osłabia się w relacji do euro od wczesnych godzin rannych. Około godziny 16:00 w Jackson Hole przemówi Powell.

