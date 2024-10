Tesla osuwa się o 8% po rozczarowującym evencie📉

Firma zamierza rozpocz膮膰 testowanie autonomicznej jazdy (Full Self Driving; FSD) w przysz艂ym roku w Teksasie i Kalifornii, za艣 wypuszczenie produktu na rynek planowane jest do ko艅ca 2026 po cenie 30 tys. Dolar贸w. Mi臋kki i 鈥渨izjonerski鈥 wyd藕wi臋k eventu zdecydowanie zaogni艂 sentyment do realizacji zysk贸w.