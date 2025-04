Tesla publikuje wyniki za Q1 2025; -71% spadek zysku netto r/r 🔎📌

Przychody : 19,3 mld USD, 鈥9 % r/r (nap臋dzane g艂贸wnie ni偶szym wolumenem Modelu Y oraz utrzymuj膮cymi si臋 zach臋tami cenowymi)

: 0,12 USD (鈥71 % r/r); zysk na akcj臋 (non鈥慓AAP): 0,27 USD (鈥40 %) Zysk operacyjny: 0,4 mld USD; mar偶a operacyjna: 2,1 % (鈥343 pb r/r), poniewa偶 presja cenowa聽oraz wydatki na B+R w AI zneutralizowa艂y ni偶sze koszty surowc贸w

Akcje Tesli (TSLA.US) zyskuj膮 0,50% w notowaniach po zamkni臋ciu sesji, mino gorszych wynik贸w w uj臋ciu rok do roku. Jednak nadzieje inwestor贸w s膮 podtrzymywane optymistycznymi perspektywami sp贸艂ki.

Raport za I kwarta艂 Tesli ukaza艂 zamierzony reset rentowno艣ci w miar臋 przygotowa艅 do kolejnego cyklu produktowego. Przychody spad艂y o 9 % r/r do 19,3 mld USD, GAAP EPS obni偶y艂 si臋 do 0,12 USD, a mar偶a operacyjna skurczy艂a si臋 do 2,1 %. Powodem takich wynik贸w by艂y ni偶sze wolumeny Modelu Y i utrzymuj膮ce si臋 rabaty cenowe, kt贸re finalnie przewa偶y艂y nad oszcz臋dno艣ciami na materia艂ach. Z pozytywnych aspekt贸w, warto zwr贸ci膰 uwag臋 na przep艂ywy pieni臋偶ne, kt贸re wr贸ci艂y do pozytywnych poziom贸w (0,7 mld USD). P艂ynno艣膰 sp贸艂ki jest obecnie na rekordowym poziomie (+37 mld USD) wobec planowanych premier w kolejnych miesi膮cach.

Kluczowe katalizatory: pilota偶 Robotaxi w czerwcu 2025 r., zatwierdzenie FSD w Europie oraz premiera ta艅szych pojazd贸w w I po艂. 2025 r.

Efekty konkurencji na rynku samochod贸w elektrycznych znajduj膮 swoje odzwierciedlenie w wynikach giganta technologicznego. Obecnie przychody z motoryzacji spad艂y o 20 %, a na znaczeniu zyska艂 segment Energy Generation & Storage, kt贸ry wzr贸s艂 o 67 % r/r do 2,7 mld USD.

Energia & AI nabieraj膮 znaczenia : przychody z magazynowania +67 % i rosn膮ce mar偶e wskazuj膮 na drugi silnik zysk贸w Tesli, cho膰 wysokie wydatki na AI obci膮偶aj膮 dzi艣 SG&A/B+R.

: przychody z magazynowania +67 % i rosn膮ce mar偶e wskazuj膮 na drugi silnik zysk贸w Tesli, cho膰 wysokie wydatki na AI obci膮偶aj膮 dzi艣 SG&A/B+R. Uruchomione magazyny energii : 10,4 GWh (鈫 154 % r/r) 鈥 czwarty z rz臋du rekord TTM.

: 10,4 GWh (鈫 154 % r/r) 鈥 czwarty z rz臋du rekord TTM. Produkcja pojazd贸w : 362 615 sztuk (鈥16 % r/r)

: 362 615 sztuk (鈥16 % r/r) Dostawy : 336 681 sztuk (鈥13 % r/r); Model 3/Y = 96 % ca艂o艣ci.

: 336 681 sztuk (鈥13 % r/r); Model 3/Y = 96 % ca艂o艣ci. Sie膰 Supercharger: 67 316 punkt贸w 艂adowania (+17 % r/r).

Dostawy pojazd贸w zmala艂y o 13 % do 337 tys. sztuk. Jednak nadziej臋 inwestor贸w s膮 zdecydowanie podtrzymywane przez wizj臋 technologi FSD oraz Robotaxi. Technologia FSD (Supervised) dzia艂a ju偶 w Chinach, a 艂膮czny przebieg aut przekroczy艂 4 mld mil.聽

Jako ciekawostk臋 Tesla poda艂a, 偶e nowe Cybertrucki zje偶d偶aj膮 autonomicznie z linii do plac贸w logistycznych w USA. Z kolei Robotaxi 鈥濩ybercab鈥 ma wej艣膰 do produkcji seryjnej w 2026 roku, a pilota偶 w Austin do czerwca 2025 r.

Wp艂yw ce艂 na biznes Tesli

Zarz膮d zaznaczy艂, 偶e ponownie rozwa偶y prognoz臋 na 2025 r. do ko艅ca II kw., gdy wykrystalizuje si臋 nowa rzeczywisto艣膰 dotycz膮ca polityki handlowej USA. Z kolei to czy FY鈥25 mar偶a operacyjna powr贸ci w okolice 艣rednich jednocyfrowych warto艣ci, zale偶e膰 b臋dzie od odbicia sprzeda偶y Modelu Y, finalnych poziom贸w ce艂 i tempa wdro偶e艅 energetycznych.

Jednocze艣nie zarz膮d potwierdzi艂, 偶e nowe, ta艅sze modele pozostaj膮 w za艂o偶onym harmonogramie na I p贸艂rocze 2025 r. Tesla ma wdro偶y膰 r贸wnie偶 roboty Optimus do pomocy przy produkcji w fabrykach od przysz艂ego roku. Zarz膮d generalnie pozostaje optymistycznie nastawiony do perspektyw sp贸艂ki oraz nadchodz膮cych premier produktowych.





