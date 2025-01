Tesla traci 1,5% przed publikacją danych o dostawach za Q4 💡

Akcje Tesli (TSLA.US) trac膮 przed otwarciem sesji blisko 1,5% po tym jak Cybertruck firmy eksplodowa艂 przed hotelem Trump International w Las Vegas.聽 Co jednak bardziej istotne z perspektywy inwestor贸w to fakt, 偶e za oko艂o 15 minut sp贸艂ka ma przedstawi膰 swoje wyniki dostaw za IV kwarta艂 2024 roku. Konsensus wynosi 506 763 pojazd贸w. Sama Tesla spodziewa艂a si臋, 偶e w 2024 roku uda si臋 wygenerowa膰 nieznaczny wzrost sprzeda偶y, do czego b臋dzie konieczne zaksi臋gowanie sprzeda偶y w wysoko艣ci 515 000 samochod贸w w tym kwartale.

聽

Akcje sp贸艂ki zatrzyma艂y spektakularny rajd, kt贸ry nap臋dzi艂a wygrana Trumpa. Dzisiejsze dane mog膮 wywo艂a膰 spory skok zmienno艣ci na walorach sp贸艂ki. 殴r贸d艂o: xStation聽