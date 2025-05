Token Trump zyskuje 13% na fali wzrostu Bitcoina i ogłoszeń Trumpa 📈

Cena tokena Trump notuje prawie 13% wzrost, po tym jak prezydent USA og艂osi艂, 偶e podpisze niebawem wielki 'deal' z kluczowym sojusznikiem USA (nie zdradzi艂 jednak nazwy pa艅stwa). Bitcoin wzr贸s艂 do niemal 100 tys. dolar贸w po doniesieniach na temat do艂膮czenia stanu Arizona do tzw. rezerwy strategicznej Bitcoina, w 艣lad za stanem New Hampshire. Odbicie najwi臋kszej kryptowaluty powoduje o偶ywienie na ca艂ym rynku crypto, wspieraj膮c momentum spekulacyjnych projekt贸w 'memowych', takich jak TrumpCoin.

Token Trump (D1)

Cena Trump zbli偶a si臋 do 50-sesyjnej wyk艂adniczej 艣redniej (EMA50) przy 10,7 USD.

殴r贸d艂o: xStation5聽