Trump Media nawiązuje współpracę z Crypto.com; Bitcoin przekracza 80 tys. dolarów 📄🖋️

Trump Media & Technology Group (DJT.US), firma stojąca za Truth Social, której większościowym udziałowcem jest Donald Trump, ogłosiła strategiczne partnerstwo z Crypto.com w celu uruchomienia serii funduszy notowanych na giełdzie (ETF) za pośrednictwem swojej platformy fintech Truth.Fi. Akcje DJT.US wzrosły o +13% na otwarciu rynku, a obecnie zyskują +9%.

Te fundusze ETF, których uruchomienie planowane jest na późniejszy okres tego roku, będą obejmować aktywa cyfrowe, takie jak Bitcoin, a także papiery wartościowe skoncentrowane na amerykańskich sektorach, takich jak energetyka i przemysł. Crypto.com zajmie się infrastrukturą zaplecza technicznego oraz dystrybucją poprzez swojego brokera Foris Capital, dzięki czemu fundusze będą dostępne w USA, Europie i Azji. DJT postrzega ten ruch jako sposób na rozszerzenie swojej obecności w czasie rozkwitu rynku kryptowalut w USA. Co więcej, DJT posiada już zatwierdzone decyzje inwestycyjne o wartości 250 milionów dolarów oraz złożone wnioski o znaki towarowe dla wielu ETF-ów związanych z kryptowalutami i spółkami powiązanymi z USA.

Po oficjalnym ogłoszeniu partnerstwa DJT kurs spółki otworzył się dzisiaj o 13% wyżej, choć YTD notowania pozostają niżej o ponad 30%. Partnerstwo to postrzegane jest jako potencjalny impuls dla akcji, które ostatnio miały trudności, mimo wcześniejszego entuzjazmu związanego z sukcesami politycznymi Trumpa. Krytycy jednak podnoszą obawy o konflikty interesów związane z rosnącym zaangażowaniem Trumpa w sektor kryptowalut.

Bitcoin odreagowuje ostatnie spadki

Mimo, że informacja o współpracy DJT oraz Crypto.com nie wpłynęła znacząco na rynek kryptowalut. Sam fakt głębszego zaangażowania Donalda Trumpa, w szczególności jego kapitału w tym sektorze może napawać optymizmem w nadchodzących miesiącach. Na Bitcoinie również obserwujemy wzrosty, jednak jest to bardziej spowodowane szerszymi czynnikami makroekonomicznymi, jak ostatnie spekulacje dotyczące łagodniejszego podejścia Trumpa do umów celnych z partnerami handlowymi USA. Bitcoin zyskuje dzisiaj 0,57% do 88000 USD.

Źródło: xStation 5