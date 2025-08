Komentarz giełdowy: Mocne wyniki Big Techów napędzają indeksy

Rynki europejskie notują dziś przeceny. Wszystkie główne indeksy Starego Kontynentu są na minusie, przy czym spadkom przewodzi włoski indeks IT40 z ponad 1,6% przeceną. CAC40 traci dzisiaj ponad 1,1%, a niemiecki DAX 0,8%. Jedynie brytyjski FTSE 100 utrzymuje poziomy zbliżone do wczorajszej ceny zamknięcia.

Podobne nastroje widać było także na polskiej giełdzie. WIG20 stracił dziś ponad 1%, mWIG40 spadł o -0,7%, a sWIG80 0,5%. Wyniki finansowe Grupy Kęty nie pomogły spółce wybić się z konsolidacji, w jakiej notowania znajdują się od początku lipca. Jednocześnie spadki o ponad 3% na dzisiejszej sesji sprawiły, że cena akcji jest na najniższym poziomie od 24 czerwca.

Pozytywne nastroje widzimy za to na amerykańskiej giełdzie. Indeksy za oceanem zyskują dziś ok. 0,5%, przy czym indeks S&P 500 napędzany jest przede wszystkim przez sektor technologiczny. Wczoraj po zamknięciu sesji swoje wyniki zaprezentował Microsoft oraz Meta Platforms. Obie spółki dołączyły do trendu “Siedmiu Wspaniałych” w przebijaniu oczekiwań rynkowych, raportując solidne tempa wzrostu kluczowych danych finansowych i podtrzymując wysokie wyceny rynkowe. W efekcie na notowaniach obu spółek widzimy dziś wyraźne wzrosty. Microsoft zyskuje ponad 4%, a Meta Platforms rośnie o prawie 12%, wybijając tym samym nowe ATH.

Dziś po zamknięciu sesji poznamy za to kolejne raporty głównych spółek technologicznych: Apple oraz Amazonu. W przypadku producenta iPhone'ów presja związana z pozostawaniem z tyłu w wyścigu sztucznej inteligencji nakłada szczególnie mocną presję na publikację solidnych wyników finansowych, które mogłyby wspomóc spółkę w pościgu za pozostałymi Big Techami. Dla Amazonu ważne będzie wskazanie inwestorom, że spółka dalej komfortowo operuje w segmencie chmurowym, szczególnie po mocnych wynikach Alphabetu oraz Microsoftu, które w tym segmencie rynku są kluczowymi konkurentami właścicela AWS.