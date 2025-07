Trump zapowiada 50% cła na miedź 📃🔎

Prezydent Trump potwierdził, że nałoży 50% cła na importowaną rafinowaną miedź, co oznacza gwałtowny wzrost względem obecnie obowiązujących jednocyfrowych stawek i zrównanie ceł z tymi już nałożonymi na stal i aluminium. Sekretarz handlu Howard Lutnick zapowiedział, że proklamacja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni, a nowe cła wejdą w życie pod koniec lipca lub na początku sierpnia 2025 roku. Stany Zjednoczone importowały w 2024 roku około 800 tys. ton rafinowanej miedzi – czyli mniej więcej połowę krajowego zużycia – z czego znacząca większość pochodziła z Chile, a reszta głównie z Kanady i Peru. Analitycy ostrzegają, że ten krok może natychmiast zakończyć opłacalność dalszych dostaw w 2025 roku.

Po tej zapowiedzi kontrakty terminowe na miedź na giełdzie COMEX wzrosły na krótko o 13% – do rekordowego poziomu 5,69 USD za funt, co oznacza aż 25% premię względem cen na London Metal Exchange. Partnerzy handlowi USA szykują się już na szersze podwyżki ceł: listy Trumpa do 14 krajów zapowiadają cła w wysokości 25–40% na różne towary od 1 sierpnia, a także możliwość nałożenia do 200% ceł na produkty farmaceutyczne po rocznym okresie przejściowym. Krytycy twierdzą, że decyzja ws. miedzi wpisuje się w szerszy trend eskalującego protekcjonizmu – przynosząc korzyść amerykańskim producentom surowca, ale jednocześnie uderzając w znacznie liczniejszą grupę producentów wykorzystujących miedź jako surowiec.