Trzy rynki, na które warto zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu (21.03.2025)

W tym tygodniu kluczowym wydarzeniem była konferencja FOMC i przemówienie Jerome'a ​​Powella. Rezerwa Federalna podkreśliła wysoki poziom niepewności wokół prognoz rynkowych w nadchodzących tygodniach. Pogląd ten podzielają również inwestorzy. Kapitał nadal próbuje uciekać do bezpiecznych aktywów, takich jak złoto, które notowane jest blisko swoich historycznych szczytów. W nadchodzącym tygodniu poznamy między innymi ostateczny raport PKB z USA za czwarty kwartał, dane dotyczące inflacji PCE z USA i wstępne raporty PMI za marzec. Warto będzie obserwować instrumenty takie jak złoto, EURUSD i DE40.

GOLD

Po konferencji FOMC inwestorzy wyceniają nieco bardziej gołębie podejście Rezerwy Federalnej do polityki pieniężnej w 2025 r. Implikowana stopa procentowa sugeruje 71 punktów bazowych łagodzenia, co oznacza prawie trzy 25-punktowe obniżki. Jak zauważył Jerome Powell, obecnie znajdujemy się w bardzo niepewnej fazie cyklu, co utrudnia długoterminowe prognozy. Niski poziom zaufania widoczny jest również na rynku, gdzie globalny kapitał, w tym wiele banków centralnych, ucieka do złota, zamieniając część swoich rezerw z dolarów. W tym tygodniu złoto przebiło barierę 3000 USD za uncję, zyskując ponad 16% od początku roku. W nadchodzącym tygodniu, gdy zbliżamy się do ogłoszenia przez USA wzajemnej polityki celnej wobec wszystkich partnerów handlowych 2 kwietnia, możemy spodziewać się nowych informacji w tym obszarze. Rosnące napięcia między krajami lub nieoczekiwane decyzje administracji Trumpa zachęcą kapitał do inwestowania w złoto — i odwrotnie. Ponieważ surowiec osiąga nowe maksima, warto uważnie śledzić jego wyniki w przyszłym tygodniu.

EURUSD

Jeśli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, nadchodzący tydzień będzie nieco spokojniejszy niż poprzedni. Nadal jednak otrzymamy kilka interesujących publikacji, takich jak dane PCE i PKB ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto w poniedziałek zostaną opublikowane wstępne raporty PMI za marzec z takich krajów, jak Niemcy, Francja, strefa euro i Stany Zjednoczone. Wszelkie niespodzianki w tych raportach wpłyną na zmienność rynku. Ponadto, dla rynku walutowego, wspomniana polityka handlowa Trumpa i potencjalna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie pozostają kluczowymi tematami.

DE40

Również w tym tygodniu niemiecki indeks DAX osiągnął nowe maksima. Wzrost był napędzany przyjęciem przez rząd niemiecki pakietu stymulacyjnego o wartości 500 miliardów euro na wydatki na obronę i infrastrukturę. W tej fali euforii inwestorzy wypchnęli niemiecki indeks powyżej poziomu 23 000 punktów. Teraz kluczowym czynnikiem może być tempo wdrażania tych planów i harmonogram ich realizacji. W miarę jak rynek będzie coraz bardziej zaznajomiony z pakietem, możliwe jest, że zobaczymy pewne zyski, które mogą być dodatkowo wspierane przez pogarszające się nastroje na całym rynku akcji.