Trzy rynki, na które warto zwrócić uwagę w przyszłym tygodniu (31.03.2025)

Nadchodzący tydzień był długo oczekiwany przez inwestorów. Zmienność związana z repozycjonowaniem kapitału między kwartałami zbiegnie się z ogłoszeniem nowych taryf na większość partnerów handlowych USA i wdrożeniem taryf na samochody ogłoszonych w tym tygodniu. Ponadto poznamy również dane z rynku pracy w USA — NFP i ADP — a także raporty PMI i ISM za marzec. Instrumenty powiązane z gospodarką USA, takie jak indeksy giełdowe i pary walutowe, mogą wzbudzić szczególne zainteresowanie. Z tych powodów zachęcamy do monitorowania m.in. indeksu US500, pary walutowej EURUSD i ZŁOTA.

EURUSD

Ogłoszenie szerokiej listy zmian celnych na towary importowane do USA od długiej listy partnerów handlowych prawdopodobnie będzie kulminacją działań taryfowych Trumpa. Z jednej strony może to przynieść ulgę inwestorom, gdy minie dzień. Jednak w przypadku negatywnych niespodzianek nie możemy wykluczyć znaczących ruchów korekcyjnych. Można spodziewać się zwiększonej zmienności we wszystkich głównych parach walutowych obejmujących dolara, w tym oczywiście EURUSD. Ponadto ogłoszenie to zbiegnie się z wprowadzeniem taryf na pojazdy i części samochodowe ogłoszonych 26 marca.

US500

Wyżej wymienione czynniki wpłyną nie tylko na rynek walutowy, ale także na giełdę. Wzrost protekcjonizmu w USA dotknie w szczególności firmy działające globalnie, tj. te ujęte w indeksach US100 lub US500. Oprócz tematu ceł, rynek otrzyma również solidną dawkę danych makroekonomicznych. 2 kwietnia zostanie opublikowany raport ADP, a dzień wcześniej zestaw danych PMI i ISM dla sektora produkcyjnego USA. W czwartek, 3 kwietnia zostaną opublikowane dane ISM i PMI dla sektora usług, a w piątek zostanie opublikowany najważniejszy raport — NFP. Przy tak dużej ilości nowych informacji zdecydowanie warto będzie monitorować indeks US500 pod kątem potencjalnych okazji do otwierania pozycji.

GOLD

W obliczu rosnących napięć geopolitycznych i handlowych złoto cieszyło się wyjątkowym zainteresowaniem w pierwszym kwartale tego roku. W ciągu zaledwie trzech miesięcy złoto zyskało ponad 17%. Możliwe, że nowe cła ponownie dorzucą oliwy do ognia i zaostrzą napięte stosunki międzynarodowe z USA. Z drugiej strony może się okazać, że ogłoszenie taryf 2 kwietnia oznacza szczyt polityki taryfowej Trumpa, a kolejnym krokiem będzie negocjowanie lepszych warunków współpracy handlowej. Niezależnie od scenariusza, jedno jest pewne — zaczynamy kolejny tydzień pełen emocji i zmienności.