US OPEN: Cła i słabe NFP pogłębiają wyprzedaż na Wall Street (01.08.2025)

Moderna (MRNA.US) osuwa się 8,7% po obniżeniu górnego przedziału prognozy przychodów na 2025 rok do 1,5–2,2 mld USD, co firma tłumaczy opóźnieniami w dostawach do Wielkiej Brytanii. Nakłady inwestycyjne zmniejszono do 300 mln USD. Przychody za II kwartał spadły o 41% do 142 mln USD, ale przewyższyły prognozy. Strata operacyjna poprawiła się rok do roku, a niższe wydatki na R&D i SG&A pomogły zrównoważyć presję kosztową.