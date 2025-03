Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (07.03.2025)

Rynki finansowe pozostają wzburzone biorąc pod uwagę ostatnie decyzje dotyczące ceł handlowych oraz planów inwestycyjnych w Europie. Nadchodzący tydzień przyniesie nieco mniej spektakularnych odczytów makroekonomicznych, choć w centrum uwagi znajdzie się inflacja CPI z USA, która może nadać ton komunikacji Fed w drugiej połowie marca. Bardzo ważne będą również decyzje USA dotyczące ceł handlowych na stal i aluminium, które mają zacząć obowiązywać od 12 marca. Warto pamiętać, że w weekend dojdzie do zmiany czasu w Stanach Zjednoczonych, dlatego z perspektywy europejskiej wszystkie odczyty z USA poznamy godzinę wcześniej niż standardowo. W nadchodzącym tygodniu warto zwrócić uwagę na takie rynki jak EURUSD, US100 oraz NATGAS.

EURUSD

Euro doświadcza najlepszego okresu pod względem procentowego wzrostu od kilku lat. Plany inwestycyjne w Niemczech oraz w całej Europie pobudziły optymizm wśród inwestorów. Doszło również do wyraźnego rozdźwięku w oczekiwaniach na stopy procentowe w EBC oraz w Fed. Zmniejszają się szanse na dalsze obniżki w strefie euro, natomiast w USA oczekiwania na niższe stopy procentowe rosną. Jesteśmy po obniżce EBC w marcu, ale czeka nas jeszcze decyzja Fed w drugiej połowie miesiąca. Przed tym w najbliższą środę poznamy odczyty inflacji CPI z USA za luty. Jeśli inflacja wypadnie niżej od oczekiwań, można oczekiwać zwiększenia szans na obniżkę w pierwszej połowie roku. Warto pamiętać, że odczyt ten poznamy godzinę wcześniej niż standardowo, czyli o 13:30 w strefie CET.

US100

Spółki z Wall Street doświadczyły potężnego cofnięcia w ostatnich dniach. Nie pomogły solidne wyniki Nvidii, która w kolejnych kwartałach będzie borykała się z problemem spowolnienia wzrostu oraz musi radzić sobie z rosnącą konkurencją oraz chińskimi modelami sztucznej inteligencji, które wymagają zdecydowanie mniej mocy obliczeniowej. Z drugiej strony po ostatniej wyprzedaży spółki z Wall Street stały się relatywnie tanie i obecne pytanie wśród inwestorów brzmi: czy jest to już dobry moment na powrót na rynek? Dużą konkurencją są obecnie mocno rosnące spółki z Europy czy również z rynku azjatyckiego. W kontekście Wall Street ważne będą decyzje dotyczące ceł. Ostateczne wprowadzenie ceł na metale przemysłowe zasieje negatywny sentyment na rynku, choć oczywiście z perspektywy spółek technologicznych kluczowe cła mogą być nałożone dopiero początkiem kwietnia.

NATGAS

Cena gazu ziemnego w USA wzrosła do najwyższych poziomów od stycznia 2023 roku, w obliczu niepewności dotyczącej bieżącego zużycia, rosnącego eksportu oraz ceł na kanadyjskie surowce energetyczne sprowadzane do USA. Z drugiej strony należy pamiętać o sezonowym spadku zużycia gazu w związku z prawdopodobnym zakończeniu sezonu grzewczego. W drugiej połowie marca ma dojść do znacznego wzrostu temperatur w USA. Ceny NATGASu pozostają powyżej 4 USD/MMBTU, ale znaczny spadek popytu może doprowadzić do sporej zmienności na rynku. Jednocześnie należy pamiętać, że przy zwiększonym krajowym popycie oraz eksporcie, odbudowywanie zapasów przed kolejnym sezonem zimowym może być problematyczne. Wobec tego może to oznaczać, że ceny gazu w kontekście całego roku pozostaną na podwyższonych poziomach. Z perspektywy tego rynku warto śledzić dane dotyczące zmiany zapasów gazu, które opublikowane zostaną w czwartek o godzinie 15:30 CET, czyli godzinę wcześniej niż standardowo.