Trump ogłasza nowe cła na Japonię, USDJPY mocno zyskuje 🟢

Wyprzedaż na Wall Street przyspiesza po ostatnich komentarzach Trumpa, które zamieścił na swoim profilu Truth Social.

Prezydent Trump ogłosił wprowadzenie szeroko zakrojonego 25-procentowego cła na wszystkie japońskie importy, począwszy od 1 sierpnia 2025 roku. Biały Dom uzasadnił decyzję wieloletnią nierównowagą handlową między USA a Japonią i zapowiedział, że towary przesyłane przez kraje trzecie również zostaną objęte taryfą. Firmy japońskie produkujące na terenie USA zostaną zwolnione z nowej opłaty, jednak ewentualne cła odwetowe ze strony Japonii mogą doprowadzić do jeszcze wyższych stawek na produkty japońskie. Według doniesień podobny list został wysłany do Korei Południowej, co sugeruje możliwość dalszej eskalacji ceł.

Działania Trumpa mogą być metodą negocjacyjną, z racji zbliżającego się finału rozmów handlowych. Z drugiej jednak strony jest to kolejna eskalacja celna, której rynek chciałby uniknąć. Po ogłoszeniu rentowności amerykańskich obligacji wzrosły we wszystkich terminach zapadalności, para USDJPY wzbiła się do szczytów sesyjnych w okolicach 146,10 zyskując 1,10%, a EURUSD spadł poniżej kluczowych poziomów technicznego wsparcia.

Główne indeksy giełdowe w USA również zanotowały spadki.