Trzy rynki warte uwagi w tym tygodniu (26.05.2025)

Poprzedni tydzień upłynął pod znakiem perypetii fiskalnych USA, które nasilały niepewność wobec stabilności finansowej największej gospodarki świata. Zarówno rynek akcji, jak i obligacji odnotowały wyraźne straty, wskazując na reaktywację sentymentu “Sprzedaj USA”.

Tematy legislacyjne pozostaną w centrum uwagi również w tym tygodniu: do amerykańskiego Senatu trafi zarówno dzieląca Republikanów ustawa podatkowa, jak i będąca kamieniem milowym dla aktywów cyfrowych ustawa dot. “stablecoinów”. Dodatkowo czekają nas wyniki Nvidii oraz decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na takie rynki jak US500, Bitcoin oraz NZDUSD.

US500

“Piękna ustawa podatkowa” Donalda Trumpa wywołała w tym tygodniu falę politycznych kontrowersji i przyczyniła się do powrotu spadków na Wall Street. Pesymizm wynikał przede wszystkim z negatywnego odbioru ustawy przez rynek obligacji, gdzie rentowności osiągnęły nowe szczyty w związku z obawami o stabilność fiskalną Stanów Zjednoczonych. Ustawa została przegłosowana w czwartek zaledwie jednym głosem (215–214), a w tym tygodniu trafi do Senatu. Potencjalna kontynuacja sporów wewnątrz Partii Republikańskiej może dodatkowo wzniecić niepewność i przedłużyć efekt „Sell America”. Tymczasem na rynku akcji uwaga skupi się na wynikach Nvidii, której notowania wspierały ostatnio zarówno wysokie oczekiwania, jak i informacje o nowych umowach Trumpa z ZEA. Wyniki te mogą istotnie wpłynąć na zmienność indeksu.

Bitcoin

Tematem legislacji będzie również żył rynek kryptowalut wraz z tym jak Senat USA przygotowuje się do głosowania nad ustawą “Genius Act” – pierwszym w USA projektem regulującym rynek stablecoinów. Choć Bitcoin nie jest bezpośrednim adresatem ustawy, potencjalna legalizacja i wzrost emisji dolarowych stablecoinów może znacząco zwiększyć płynność w ekosystemie kryptowalutowym. Jeśli ustawa przejdzie przez Kongres, rynek może to odczytać jako kluczowy krok w kierunku instytucjonalizacji aktywów cyfrowych w USA. Dla BTC, który często obracany jest w parach ze stablecoinami oznacza to może przełożyć się na większe przepływy kapitału i wzrost zmienności.

NZDUSD

Kluczowym wydarzeniem na rynku walutowym będzie natomiast decyzja Banku Rezerwy Nowej Zelandii ws. poziomu stóp procentowych. Dolar nowozelandzki nieco ucierpiał w ubiegłym tygodniu po obniżeniu prognoz wzrostu gospodarczego przez Departament Skarbu, jednak waluty Antypodów zamknęły tydzień jako jedne z najmocniejszych w grupie G10, zyskując najwięcej względem dolara również podczas dzisiejszej sesji. NZD pomogło również odbicie sprzedaży detalicznej (+0,8% k/k), sygnalizujące poprawiające się nastroje konsumentów. Z drugiej strony presja na dolarze nowozelandzkim może wrócić wraz z oczekiwanym cięciem stóp o 25 pb do 3,25%. Oczekiwania wobec dalszego luzowania pozostają wysokie, zwłaszcza w obliczu sygnalizowanego przez rząd ryzyka słabego wzrostu gospodarczego, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na komentarze RBNZ w tej sprawie.