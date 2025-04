TSMC z 42% wzrostem przychodów w Q1 2025 roku 💣

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) opublikowa艂 dzisiaj szacunkowe wyniki miesi臋czne i kwartalne. Sp贸艂ka odnotowa艂a 42% wzrost przychod贸w rok do roku w pierwszym kwartale 2025 roku, nap臋dzany rosn膮cym popytem na serwery AI i smartfony. Wzrost 鈥 najszybszy od 2022 roku 鈥 by艂 cz臋艣ciowo wynikiem gromadzenia zapas贸w przez producent贸w elektroniki w ameryka艅skich magazynach przed wej艣ciem w 偶ycie nowych ce艂 na艂o偶onych przez USA na pocz膮tku kwietnia. Dlatego niewykluczone, 偶e w kolejnych miesi膮cach mo偶emy obserwowa膰 spowolnienie dynamiki.

W okresie od stycznia do marca TSMC osi膮gn臋艂a przychody w wysoko艣ci 839,25 miliarda dolar贸w tajwa艅skich (oko艂o 25,5 miliarda USD), przekraczaj膮c oczekiwania analityk贸w, kt贸re wynosi艂y 830,5 miliarda NT$. Sam marzec przyni贸s艂 wzrost przychod贸w o 46,5% rok do roku, do poziomu 285,96 miliarda NT$. Wzrost popytu by艂 r贸wnie偶 widoczny w艣r贸d ameryka艅skich konsument贸w, kt贸rzy masowo kupowali najnowsze iPhone鈥檡 Apple鈥檃 przed potencjalnymi podwy偶kami cen zwi膮zanymi z taryfami.

TSMC, dostawca uk艂ad贸w scalonych dla gigant贸w technologicznych takich jak Apple, Nvidia i AMD, opublikuje pe艂ne wyniki za I kwarta艂 17 kwietnia. Uwag臋 inwestor贸w przyci膮ga kwestia ewentualnej rewizji prognoz rocznych przychod贸w i nak艂ad贸w inwestycyjnych sp贸艂ki w odpowiedzi na globaln膮 niepewno艣膰 i potencjalny efekt hamuj膮cy ameryka艅skiej polityki handlowej. Na fali wczorajszych wzrost贸w, jeszcze przed opublikowaniem szacunk贸w, TSMC zyska艂 prawie 12,30% do 158 USD za akcj臋.

殴r贸d艂o: xStation 5