Unity Software - Czy spółka powróci do wzrostów? 🎮

Notowania akcji Unity Software (U.US) wzros艂y o prawie 8% na otwarciu ameryka艅skiej gie艂dy po tym, jak Morgan Stanley podni贸s艂 swoj膮 ocen臋 sp贸艂ki z Neutralnej (Equal-Weight) na Powy偶ej Rynku (Overweight) i ustali艂 cen臋 docelow膮 na 22 dolary (obecnie: 17,22 USD). Akcje te nie radzi艂y sobie najlepiej na Wall Street (osi膮gaj膮c wynik o 80% gorszy zwrot od S&P500), a bior膮c pod uwag臋 ju偶 uwzgl臋dnione w cenie nieco rozczarowuj膮ce wyniki za II kwarta艂 2024 r., analitycy obstawiaj膮, 偶e istnieje spora przestrze艅 do odbicia.

"Przeszkody w realizacji plan贸w, zmiany w zarz膮dzie i znacz膮ca restrukturyzacja doprowadzi艂y do 鈥嬧媝owa偶nej korekty oczekiwa艅" - stwierdzi艂 Matthew Cost, kt贸ry czuje si臋 "bardziej pewny ni偶 kiedykolwiek" co do strategicznej i konkurencyjnej pozycji Unity.

Po dynamicznym otwarciu notowania akcji Unity zacz臋艂y spada膰, cho膰 nadal pozostaj膮 powy偶ej 20- i 50-dniowej 艣redniej krocz膮cej wyk艂adniczej (EMA). Utrzymanie tej pozycji i p贸藕niejsze pokonanie oporu w okolicy 18 dolar贸w mog艂oby pom贸c producentowi oprogramowania do gier w realizacji oczekiwanego wzrostu. 殴r贸d艂o: xStation5

Zgodnie z najnowszym raportem o wynikach finansowych, EBITDA znacznie przekroczy艂a konsensus za II kwarta艂 2024 r. (113 mln USD wobec oczekiwanych 75-80 mln USD, +28% r/r). Mimo niezrealizowania oczekiwa艅 co do przychod贸w (449 mln USD wobec oczekiwanych 458,3 mln USD, -16% r/r) i wyzwa艅 w relacjach z klientami, silnik do gier firmy utrzyma艂 70% udzia艂u w rynku.