US OPEN: Amerykańskie akcje przedłużają wzrosty po mocnej sprzedaży detalicznej (17.07.2025)

Akcje ADM (ADM.US) spadają o 2,3% po podaniu informacji, że Coca-Cola przejdzie w USA na lokalny trzcinowy cukier, co może zaszkodzić biznesowi ADM związanym z syropem kukurydzianym. Analitycy przewidują wzrost popytu na cukier i nadpodaż kukurydzy, co negatywnie wpłynie na marże ADM.

Sarepta (SRPT.US) dodaje 16% po potwierdzeniu, że terapia genowa Elevidys pozostanie na rynku z ostrzeżeniem typu black box, mimo niedawnych zgonów pacjentów. Firma ogłosiła też redukcję ok. 500 miejsc pracy i wstrzymanie niektórych programów leków, dążąc do oszczędności rzędu 400 mln USD rocznie. Inwestorzy pozytywnie odebrali cięcia kosztów i jasność co do Elevidys, który stanowił ponad połowę wstępnych przychodów za II kwartał na poziomie 513 mln USD.