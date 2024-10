US Open: Indeksy testują historyczne maksima po mocnych danych makro z USA 🎯

US500 zyskuje 0,50%

US2000 wzrasta o 0,75% powy偶ej 2 200 punkt贸w

Rentowno艣ci obligacji r贸wnie偶 rosn膮

Dolar nieznacznie odbija

Optymistyczne nastroje panuj膮 na ameryka艅skich gie艂dach po mocniejszych danych z ameryka艅skiej gospodarki. Sprzeda偶 detaliczna ostatecznie okaza艂a si臋 mieszana, ze znacznie wy偶szym odczytem g艂贸wnym i nieco ni偶szym odczytem bazowym. Tymczasem produkcja przemys艂owa wzros艂a o 0,8% miesi膮c do miesi膮ca w por贸wnaniu z oczekiwaniami na poziomie 0,2% miesi膮c do miesi膮ca. Dane te wspieraj膮 spekulacje inwestor贸w skupione na scenariuszu mi臋kkiego l膮dowania dla ameryka艅skiej gospodarki.

Rynki akcji zareagowa艂y na publikacje makro lekkimi wzrostami. Obserwujemy r贸wnie偶 odbicie dolara i rentowno艣ci obligacji. Mocniejsze dane nie zdo艂a艂y jednak obni偶y膰 rynkowych oczekiwa艅 odno艣nie skali obni偶ek st贸p procentowych na jutrzejszym posiedzeniu Fed. Oczekiwania wci膮偶 oscyluj膮 pomi臋dzy ci臋ciem o 25 pb. a 50 pb.

Najmocniej zyskuj膮 dzi艣 sp贸艂ki o ma艂ej kapitalizacji. Indeks US2000 zyskuje 0,75%, przebijaj膮c poziom 2200 punkt贸w. Wzrosty wspierane s膮 przez oczekiwania obni偶ek st贸p procentowych, a lu藕niejsza polityka monetarna ma poprawi膰 sytuacj臋 mniejszych przedsi臋biorstw w USA. US500 handlowany jest nieco powy偶ej historycznego maksimum wszech czas贸w w okolicach 5 670 punkt贸w.

殴r贸d艂o: xStation 5

Najmocniej zyskuj膮 dzi艣 sp贸艂ki o ma艂ej kapitalizacji. Widzimy jednak, 偶e du偶e sp贸艂ki technologiczne, takie jak Microsoft, Nvidia, Alphabet, Meta i Amazon r贸wnie偶 radz膮 sobie r贸wnie dobrze.

殴r贸d艂o: xStation 5

Wiadomo艣ci ze sp贸艂ek

Intel (INTC.US) zyskuje 2,0% po og艂oszeniu plan贸w restrukturyzacji dzia艂alno艣ci odlewniczej w samodzieln膮 sp贸艂k臋 zale偶n膮, co mo偶e przyci膮gn膮膰 inwestycje zewn臋trzne. To strategiczne posuni臋cie ma na celu wzmocnienie pozycji Intela na konkurencyjnym rynku odlewniczym. Ponadto Intel podpisa艂 znacz膮cy kontrakt na produkcj臋 niestandardowego chipu sztucznej inteligencji dla dzia艂u przetwarzania w chmurze Amazon, wzmacniaj膮c swoje relacje z g艂贸wnym podmiotem w sekotorze technologicznym.

AppLovin (APP.US) zyskuje 3% po podwy偶szeniu ratingu przez UBS do Kupuj, powo艂uj膮c si臋 na zwi臋kszon膮 widoczno艣膰 wzrostu przychod贸w.聽

Akcje Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) zyskuj膮 3% po tym, jak Bank of America podni贸s艂 rating do Kupuj z Neutralnego. Podwy偶szenie ratingu odzwierciedla przewidywan膮 redukcj臋 koszt贸w pod kierownictwem nowej dyrektor finansowej Marie Myers, znacz膮ce synergie wynikaj膮ce z przej臋cia Juniper Networks oraz potencjalne odzyskanie mar偶y w zakresie wysokowydajnych oblicze艅 i sztucznej inteligencji. BofA podni贸s艂 cen臋 docelow膮 do 24 USD.

Walory Dada Nexus (DADA.US) podskoczy艂a o prawie 16% po tym, jak JD.com potwierdzi艂o, 偶e naby艂o ca艂y udzia艂 Walmart w sp贸艂ce.