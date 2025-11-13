US OPEN: Koniec zamkniecia rzadu ale nie koniec spadków

Amerykanie mogą świętować ponowne otwarcie się rządu, zakończenie paraliżu decyzyjnego i wznowienie finansowania niezbędnych programów. W nastroju do świętowania jednak nie wydają się być rynki. Sesja na Wallstreet otwiera się zauważalnymi spadkami. Kontrakty US100 spadają o ok. 1%. Nieco lepiej radzi sobie S&P500 i Russel, których kontrakty przeceniają się o 0,5% na początku notowań.

O słabości amerykańskiego rynku na dzisiejszej sesji świadczy również znaczny spadek dolara, który traci wobec większości głównych walut. Sam Indeks dolara traci ponad 0,2% i osiąga najniższą wartość od 3 tygodni.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Liderami spadków na początku sesji w USA są spółki technologiczne i detaliści. Płytsze spadki notuje przemysł. Najlepiej radzi sobie służba zdrowia, która wyróżnia się wzrostami.

Dane makroekonomiczne:

W segmencie publikacji danych — EIA przedstawi dziś zmiany w zapasach ropy i benzyny. O polityce monetarnej wypowiedzą się też Alberto Musalem z FED St. Louis oraz członkini FOMC Beth. M. Hammack.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie wykonuje kolejny spadek, zatrzymując się na wsparciu na poziomie 25300 dolarów. Kupującym nie udało się utrzymać dotychczasowego trendu wzrostowego. Następnym celem strony popytowej będzie brona obecnego poziomu z perspektywą na konsolidację i wzrosty. Jeśli jednak sprzedającym uda się przebić opór na 25300, kurs może czekać pogłębienie korekty w okolice 24640.

Wiadomości ze spółek:

CISCO (CSCO.US) - Dostawca rozwiązań sieciowych rośnie po konferencji wynikowej, w której nie tylko pobił oczekiwania rynku odnośnie przychodów, ale również znacznie podniósł swoje prognozy dotyczące przyszłych EPS. Wycena rośnie przed otwarciem rynku o prawie 7%.

Alphabet (GOOGL.US) - Gigant technologiczny znalazł się pod lupą regulatorów EU, którzy podejrzewają go o nieuczciwe praktyki wobec klientów. Kurs spółki traci 1,5%.

Dolar Tree (DLTR.US) - Sieć sklepów traci ok. 3% po otrzymaniu negatywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego, zaniepokojonego brakiem dalszej przestrzeni wzrostowej dla spółki.

Nike (NKE.US) - Producent ubrań rośnie o ponad 2% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji firmy inwestycyjnej. Jak twierdza analizy Wells Fargo — spółka przygotowuje się do znacznych wzrostów wycen. Tezę te może wspierać zbliżający się sezon zakupowy oraz spekulacja odnośnie tz. dywidendy z ceł Donalda Trumpa.

FireFly (FLY.US) - Spółka kosmiczna planuje wznowienie użycia “Alpha Rocket”, rynek reaguje nadwyraz pozytywnie, a wyceny spółki rosną o ponad 20%.

Anglogold (AU.US) - Spółki wydobywające złoto zyskują na nowej fali wzrostów wycen metali szlachetnych. Jeden z liderów segmentu rośnie o prawie 3% przed otwarciem rynku.

Alibaba (BABA.US) - Chińska spółka kojarzona z E-commerce notowana na giełdzie amerykańskiej rośnie o prawie 5% po zapowiedzi premiery swojego modelu AI, który ma konkurować z ChatGPT.

Rigetti Computing (RGTI.US) - Spółki zajmujące się technologią kwantową wciąż tracą na fali odwrotu inwestorów od tego segmentu. Kurs spółki traci ponad 3%.