Spółka Tygodnia - CVS Health Corp (13.11.2025)

CVS Health Corporation to firma, która od lat wpisuje się w codzienne życie milionów Amerykanów. Jej apteki są w niemal każdym mieście, a ubezpieczenia zdrowotne i usługi medyczne pozwalają jej działać na wielu frontach jednocześnie. Choć często określana jako spółka defensywna, CVS nie stoi w miejscu. Rosnąca liczba klientów, którzy potrzebują opieki zdrowotnej oraz zyskiwanie na zmienności rynku sprawiają, że firma pozostaje stabilnym punktem w świecie pełnym niepewności. Dla inwestorów to szansa, by połączyć bezpieczeństwo z udziałem w rynku, który wciąż rośnie wraz z potrzebami społeczeństwa.

Profil Działalności

Historycznie głównym motorem napędowym przychodów CVS był segment Health Services, obejmujący usługi zdrowotne i farmację sieciową, który w 2018 roku odpowiadał za ponad połowę całkowitej struktury przychodów firmy. Z czasem jednak jego udział w przychodach stopniowo malał, a coraz większe znaczenie zaczęły zyskiwać segmenty Health Care Benefits oraz Pharmacy & Consumer Wellness. Od 2019 roku wyraźnie rośnie znaczenie segmentu Health Care Benefits, obejmującego sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych zarówno państwowych, jak i komercyjnych. Wzrost ten wynika z rosnącego popytu na prywatne i rządowe ubezpieczenia oraz integracji nowych modeli opieki zdrowotnej, takich jak Oak Street Health czy Signify Health.

Równocześnie segment Pharmacy & Consumer Wellness systematycznie zwiększa swoją rolę dzięki inwestycjom w technologię obsługi klienta, wdrażaniu nowych formatów, rosnącej sprzedaży leków na receptę, w tym terapii specjalistycznych oraz przejęciom aktywów od sieci Rite Aid. Analiza struktury przychodów w ujęciu procentowym pokazuje, że w 2024 roku udział Health Services spadł do około jednej trzeciej przychodów, podczas gdy Health Care Benefits i Pharmacy & Consumer Wellness odpowiadają za pozostałą część w zbliżonych proporcjach. Prognozy na lata 2025 i 2026 wskazują, że wszystkie trzy segmenty będą stanowiły mniej więcej równą część przychodów, co pokazuje stopniową dywersyfikację i równoważenie źródeł przychodów firmy.

Dotychczasowe koło zamachowe w postaci Health Services pozostaje istotne, ale coraz większą rolę w generowaniu przychodów odgrywają Health Care Benefits i Pharmacy & Consumer Wellness. Napędzają je zarówno trendy demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa i wyższe nakłady na ochronę zdrowia, jak i zmieniające się potrzeby rynku, które wymagają wygodnych i zintegrowanych produktów zdrowotnych. Transformacja modelu biznesowego CVS pokazuje, że firma przesuwa się od tradycyjnej apteki w stronę kompleksowych rozwiązań zdrowotnych i wellness, dywersyfikując swoje źródła przychodów i zwiększając odporność na zmienność rynku.

Analiza Finansowa

Wyniki CVS Health z ostatnich kwartałów oraz prognozy do końca 2025 roku potwierdzają, że spółka utrzymuje solidne fundamenty i stabilny wzrost przychodów, mimo przejściowych trudności. Przychody systematycznie rosną zarówno w ujęciu historycznym, jak i prognozowanym, co odzwierciedla silną pozycję rynkową oraz utrwalony popyt na usługi zdrowotne i farmaceutyczne. Okresowe wahania wyników mają charakter sezonowy i nie zaburzają długoterminowego trendu wzrostowego.

Przejściowy spadek rentowności w trzecim kwartale 2025 roku był konsekwencją zdarzeń jednorazowych, a nie pogorszenia kondycji operacyjnej spółki. Największy wpływ miał odpis wartości firmy w wysokości około 5,7 miliarda dolarów w segmencie Health Care Delivery, obejmującym sieci klinik Oak Street Health i Signify Health. Przeszacowanie wartości aktywów i ograniczenie ekspansji tej części biznesu miały charakter księgowy, czasowo obciążając wynik EBITDA, lecz bez wpływu na realną efektywność operacyjną. Dodatkowo pojawiły się mniejsze zdarzenia jednorazowe, takie jak rezerwy na restrukturyzację czy sprzedaż spółki Omnicare. Choć krótkoterminowo obniżyły rentowność, w dłuższej perspektywie sprzyjają poprawie struktury portfela i efektywności organizacyjnej.

W ujęciu segmentowym negatywny wpływ koncentrował się w Health Services, natomiast segmenty Health Care Benefits oraz Pharmacy & Consumer Wellness pozostały stabilne, notując poprawę marż i przychodów rok do roku. EBITDA przez większość analizowanego okresu 2019–2025 utrzymywała się na dodatnich poziomach, co potwierdza sprawność operacyjną firmy. Spadek do wartości ujemnych w trzecim kwartale 2025 roku był jedynie efektem odpisów wartości firmy. W tym samym czasie wskaźnik ROIC chwilowo obniżył się w okolice zera, podczas gdy WACC pozostał stabilny na poziomie 5–7%, wskazując, że koszt kapitału nie wzrósł mimo przejściowego osłabienia rentowności.

Jednorazowe tąpnięcie w wynikach nie wpłynęło negatywnie na ocenę spółki przez rynek. Od początku 2025 roku do listopada kurs akcji CVS wzrósł o ponad 80%, wyraźnie przewyższając wyniki indeksów Nasdaq-100 i S&P 500 oraz konkurencyjnego UnitedHealth Group, którego notowania spadły niemal o połowę. Tak silna aprecjacja potwierdza, że inwestorzy uznali spadek EBITDA za zjawisko tymczasowe, wynikające z działań księgowych, a nie pogorszenia jakości biznesu.

Fundamenty finansowe CVS pozostają mocne. Spółka utrzymuje wysoką płynność i skutecznie realizuje program restrukturyzacji, którego celem jest poprawa efektywności w segmencie usług zdrowotnych. Prognozy wskazują, że od czwartego kwartału 2025 roku EBITDA powróci do dodatnich poziomów, a wskaźnik ROIC ponownie przekroczy koszt kapitału, przywracając pełną rentowność operacyjną. W średnioterminowej perspektywie CVS wchodzi w fazę stabilizacji, z potencjałem odbicia wyników finansowych i dalszego umocnienia swojej pozycji jako jednego z liderów sektora opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych.

Prognoza

Amerykański rynek ochrony zdrowia wchodzi w okres dynamicznych i strukturalnych przemian. Liczba mieszkańców Stanów Zjednoczonych przekroczyła już 335 milionów i nadal rośnie. W tym otoczeniu CVS Health, dzięki zintegrowanemu modelowi biznesowemu łączącemu apteki, ubezpieczenia i usługi zdrowotne, pozostaje jednym z głównych beneficjentów trendów rynkowych. Spółka dysponuje unikalną infrastrukturą obejmującą sieci placówek detalicznych i klinik oraz własne kanały ubezpieczeniowe, co pozwala jej skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku.Prognozy finansowe do 2030 roku wskazują, że CVS wchodzi w nową fazę wzrostu, w której stabilność łączy się z potencjałem dalszej ekspansji.

W scenariuszu bazowym przychody spółki mają stabilnie rosnąć w kolejnych latach, co odzwierciedla solidny wzrost względem poziomu z 2024 roku. Wzrost ten wynika z siły kluczowych segmentów, Health Care Benefits oraz Pharmacy & Consumer Wellness, a także efektów restrukturyzacji i optymalizacji kosztowej w obszarze Health Services.

W scenariuszu optymistycznym dynamika przychodów jest jeszcze wyższa dzięki rozwojowi usług ubezpieczeniowych, rozbudowie sieci klinik oraz wdrażaniu innowacyjnych formatów sprzedaży detalicznej w duchu wellness retail. W takim układzie CVS umacnia swoją pozycję jako lider nowej generacji usług zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych.

Nawet w scenariuszu konserwatywnym, przy większej presji kosztowej i wolniejszym tempie ekspansji, spółka utrzymuje stabilny wzrost przychodów. W branży o wysokich barierach wejścia i niskiej elastyczności popytu jest to wciąż bardzo solidny wynik, potwierdzający odporność modelu biznesowego i przewagę konkurencyjną CVS.

CVS Health posiada przed sobą długoterminową ścieżkę wzrostu opartą na mocnych fundamentach, rosnącym popycie, dywersyfikacji przychodów oraz wysokiej efektywności operacyjnej. Fundamenty finansowe CVS pozostają mocne. Spółka utrzymuje wzrost przychodów, wysoką płynność i skutecznie realizuje program restrukturyzacji mający na celu poprawę efektywności w segmencie usług zdrowotnych. Prognozy wskazują, że już w kolejnych kwartałach marżowość EBITDA powinna powrócić do wcześniejszych poziomów, a rentowność stopniowo odbuduje się dzięki redukcji kosztów i rosnącym przychodom w kluczowych segmentach. W ujęciu średnioterminowym CVS wchodzi w fazę stabilizacji z potencjałem odbicia wyników finansowych i dalszego umocnienia pozycji jako jeden z liderów amerykańskiego rynku opieki zdrowotnej.

Spojrzenie na wycenę

Przedstawiamy wycenę spółki CVS Health Corp metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Pragniemy podkreślić, że ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie powinna być traktowana jako rekomendacja inwestycyjna ani precyzyjna wycena.

Analiza została opracowana w oparciu o scenariusz bazowy prognoz finansowych, zakładający dalszy stabilny wzrost przychodów oraz odbudowę marż operacyjnych po tymczasowym spadku w trzecim kwartale 2025 roku. W modelu przyjęto koszt kapitału (WACC) na poziomie 6%, co jest wartością adekwatną dla sektora usług zdrowotnych i farmaceutycznych, charakteryzującego się stabilnymi przepływami pieniężnymi i defensywnym profilem ryzyka. Wartość rezydualną oszacowano, zakładając konserwatywny wzrost na poziomie 2 procent. Pozostałe parametry finansowe uśredniono na podstawie wyników z ostatnich pięciu lat.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wartość godziwa jednej akcji CVS Health została oszacowana na około 117,72 USD, przy obecnej cenie rynkowej wynoszącej 80,30 USD, co wskazuje na potencjalny wzrost o 47%. Wynik ten odzwierciedla zarówno solidne fundamenty operacyjne spółki, jak i przewidywaną odbudowę marż w średnim okresie, przy utrzymaniu stabilnego tempa wzrostu wszystkich trzech segmentów biznesowych.

Spojrzenie na wykres

Akcje CVS Health znajdują się obecnie w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Kurs wyraźnie przekroczył poziomy wszystkich najważniejszych średnich kroczących i ustabilizował się powyżej 80 USD. Spółka ma jeszcze sporo potencjału, ponieważ wciąż pozostaje dystans do historycznych maksimów z przełomu 2021 i 2022 roku, kiedy notowania oscylowały w okolicach 105–110 USD. Oznacza to, że obecne poziomy cenowe mogą stanowić etap odbudowy wartości po okresie słabości, a kolejne kwartały, jeśli firma zrealizuje ambitne plany restrukturyzacyjne i poprawi rentowność, mogą przynieść dalsze możliwości wzrostu dla inwestorów

Źródło: xStation5

