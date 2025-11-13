Puls GPW: W20 zyskuje 0,6% i testuje tegoroczne maksima📈Akcje Zabka Group rosną blisko 5%

Kontrakty na WIG20 notują dziś wzrosty o ponad 0,6%, choć wymazały część wzrostowego ruchy z dzisiejszej sesji, która w pewnym momencie wyniosła indeks w okolice historycznych szczytów. Mimo to solidne wyniki polskich firm oraz słabnący dolar, który wspiera zainteresowanie rynkami wschodzącymi, wciąż utrzymują benchmark polskich akcji w strefie tegorocznych szczytów. Wzrosty w WIG20 dominuje dziś PGE, CCC i Zabka Group. Zgodnie z danymi GUS PKB Polski w III kw. 2025 roku wzrosło o 3,7% zgodnie z 3,7% szacunkami analityków i mocniej, niż 3,3% w II kw. roku. Dynamika kwartalna wyniosła 0,8%; w II kw. również wskazała na 0,8% k/k. Polski złoty umocnił się po danych.
Patrząc na kontrakty na WIG20, widzimy, że benchmark obronił EMA200 we wrześniu tego roku i od tego czasu wzrósł już o ponad 10%. Wskaźnik RSI wynosi 63 i wciąż jest daleki od strefy 'przegrzania'.
Wiadomości ze spółek
Heket Topco S.a r.l. oraz PG Investment Company 1113B S.a r.l. powiązane z funduszami private equity CVC Capital Partners i Partners Group Holding, sprzedały 100 mln akcji Żabka Group SA (10% udziałów w spółce), po 21,5 zł za akcję, podało biuro maklerskie Ipopema Securities, pełniłące rolę koordynatora i tzw. 'bookrunnera' całej transakcji. Utrzymanie znaczących udziałów przez CVC i Partners Group sugeruje długoterminową wiarę w dalszy rozwój Żabki.
Sprzedaż przyniosła inwestorom łącznie około 1,5 mld zł (ok. 412 mln USD), a cena ustalona w ofercie jest równa cenie z ubiegłorocznego debiutu giełdowego Żabki.
- Transakcja odbyła się z 3,2% dyskontem względem kursu zamknięcia z poprzedniej sesji, co wskazuje na silny popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych. Przed przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży zgłoszono zapisy niemal na całą pulę akcji.
- Po rozliczeniu transakcji Heket Topco pozostanie z 37,7% udziałem w Żabce, a PG Investment Company z 10%, natomiast obaj sprzedający zobowiązali się nie sprzedawać pozostałych akcji przez najbliższe 180 dni – z wyjątkiem standardowych przypadków, m.in. związanych z finansowaniem.
- Debiut giełdowy Żabki miał miejsce w październiku 2024 roku i był największym krajowym IPO od czterech lat. Od tego czasu spółka utrzymuje dynamiczny wzrost – przychody za pierwsze dziewięć miesięcy 2025 r. wzrosły o 14%, do 20,2 mld zł, a sieć liczy obecnie ponad 12 tys. sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej.
Bank Handlowy (Citi Handlowy) opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał, które lekko przebiły rynkowy konsensus, mimo presji na wynik odsetkowy i spadku zysków rok do roku. Oto wyniki III kwartału 2025:
Zysk netto: 469,4 mln zł (spadek o 14% r/r) – konsensus rynkowy: 457,7 mln zł (Bloomberg)
Wynik odsetkowy: 516,2 mln zł (spadek o 7,3% r/r) – prognoza: 514 mln zł (PAP)
Wynik z opłat i prowizji: 105,8 mln zł (wzrost o 8,5% r/r) – oczekiwania: 110,3 mln zł
Pomimo niższego wyniku odsetkowego, bank utrzymał solidną rentowność, a wyższe przychody z prowizji częściowo zrekompensowały presję marżową. Zysk netto przewyższył prognozy, co może być odbierane pozytywnie przez inwestorów w kontekście spowolnienia dynamiki w sektorze bankowym i rosnących kosztów regulacyjnych. Bank Handlowy utrzymuje konserwatywną politykę bilansową i silną pozycję kapitałową, Wyniki spółki wpisują się w trend umiarkowanego ochłodzenia zysków w polskim sektorze bankowym po rekordowych rezultatach z ostatnich lat.
Grupa Azoty (ATT.PL) chce pozyskać 600 mln zł ze sprzedaży akcji Skarbowi Państwa; producent chemii i nawozów zamierza pozyskać kapitał w dwóch etapach na inwestycje w rozwój kluczowych obszarów.
- W pierwszym etapie spółka zamierza wyemitować 33,73 mln akcji, z wyłączeniem prawa poboru, które trafią wyłącznie do Skarbu Państwa. Drugi etap zakłada możliwość emisji do 40,47 mln akcji w ramach jednej lub kilku emisji prywatnych skierowanych do inwestorów i Skarbu Państwa.
- W obu etapach udział Skarbu Państwa ma nie przekroczyć progu 50%. Sprzedaż akcji wymaga zgody akcjonariuszy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu (13 lutego 2026 roku).
PKO Bank Polski (PKO.PL) i Allegro (ALE.PL) ogłosiły strategiczną współpracę e-commerce. Jej celem jest zintegrowanie systemów obu firm w zakresie obsługi płatności, finansowania sprzedawców i programów lojalnościowych. Porozumienie zostało oficjalnie zaprezentowane podczas konferencji prasowej w Warszawie przez prezesa PKO BP, Szymona Miderę. Minister aktywów państwowych Wojciech Bałczun podkreślił, że rząd popiera tę inicjatywę, przypominającą azjatyckie rozwiązania fintechowe.
- W ramach partnerstwa klienci detaliczni PKO zyskają cashback przy zakupach na Allegro oraz tańsze opcje dostawy, jeśli zapłacą za produkty bezpośrednio z konta w PKO BP. Bank uruchomi specjalną usługę dla sprzedawców tj. przyspieszone finansowanie działalności z limitem początkowym do 300 tys. zł, celem wsparcia małych i średnich firm w Allegro.
- Według Szymona Midery, współpraca z Allegro ma pomóc pozyskać co najmniej milion nowych klientów detalicznych oraz około 20 tys. nowych przedsiębiorców korzystających z oferty banku. Bank uważa, że integracja obu ekosystemów powinna zwiększyć lojalność klientów i liczbę transakcji, łącząc świat finansów i e-handlu w sposób dotychczas niespotykany w Polsce.
- Prezes Allegro, Marcin Kuśmierz, zaznaczył, że spółka widzi duży potencjał do dalszego rozszerzania współpracy, obejmującego w przyszłości także nowe usługi płatnicze i rozwiązania AI wspierające zakupy online.
