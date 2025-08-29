US OPEN: Korekta historyczengo szczytu. Dolar się umacnia.

Wczoraj główny indeks giełdy amerykańskiej zamknął się na poziomie nowego rekordu wszech czasów. Inwestorzy zachowali część wczorajszego optymizmu, indeksy rosną przed otwarciem. US500 w górę o 0,3%. Nie udało im się jednak utrzymać wzrostów i szybko straciły. Na obecną chwilę US500 traci 0,2%, a US100 0,4%.

EURUSD chwilowo odrabia wczorajsze straty na fali pozytywnych danych o inflacji z Niemiec. Odczyty z USA jednak pozwalają przejąć inicjatywę dolarowi.

EURUSD: -0,15%

GBPUSD: -0,35%

USDJPY: 0,27%

USDCHF: 0,21%

Dane makroekonomiczne:

Opublikowano dane o inflacji PCE. Inwestorzy nie przywiązuja tak dużej uwagi do tego odczytu jak do CPI, jednak z rynkowego punktu widzenia jest on bardziej istotny z uwagi na fakt, iż jest on ulubioną miarą FED-u przy determinowaniu dalszej polityki monetarnej. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami.

Inflacja bazowa PCE Y/Y za sierpień: 2,6% (Oczekiwano: 2,6%, Poprzedni: 2,6%)

Inflacja bazowa PCE M/M za sierpień: 0,2% (Oczekiwano: 0,2%, Poprzedni: 0,3%)

W dalszej części dnia poznamy również indeks PMI z Chicago.

Oczekiwania: 46, Poprzedni: 47,1

Gospodarka Kanady kurczy się w tym kwartale. USDCAD zyskuje.

Wzrost PKB Y/Y: 0,9% (Oczekiwano: 1,3%, Poprzedni: 1,2%)

Wzrost PKB M/M: -0,1% (Oczekiwano: 0,1%, Poprzedni: 0,1%)

Wzrost PKB Q/Q: -1,6% (Oczekiwano: -0,7%, Poprzednio: 2,2%)

US100 (D1)

Cena w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej dolnego ograniczenia średnioterminowego trendu wzrostowego, jednak ewidentnie rynkowi brakuje siły, by wrócić bliżej środka kanału. Doprowadzić to może do ewentualnego wybicia dołem. Zaobserwować można również nowo powstały, krótkoterminowy trend (fioletowy), który będzie stanowił w najbliższych dniach kolejny opór przed dalszym wzrostem cen. Najbliższym wsparciem jest wspomniana już linia trendu wzrostowego oraz średnia EMA25. Pierwszym silnym oporem dla ceny będzie strefa rozpoczynająca się na poziomie 28 340 dolarów.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Nvidia (NVDA.US) - Kalifornijski gigant AI znów traci. Spółka kontynuuje swoją przecenę spowodowaną rozczarowaniem inwestorów wynikami. Pomimo faktu, że spółka wzrosła powyżej oczekiwań, okazało się to za mało, by zaspokoić sentyment rynku. Akcje tracą przed otwarciem 1,1%.

Dell (DELL.US) - Producent komputerów osobistych, serwerów i stacji roboczych rozczarował rynek wczorajszymi wynikami. Nie pomogły również zapewnienia o rosnącym popycie na rozwiązania AI firmy oraz podniesienie oczekiwanych przychodów z tego segmentu do 20 miliardów dolarów. Cena spada o ponad 7% przed otwarciem rynku.

Alibaba (BABA.US) - Ceny chińskiej spółki na amerykańskiej giełdzie wzrosły o 3%. Spółka opublikowała optymistyczne wyniki oraz pochwaliła się nowym chipem AI.

Marvell Technology (MRVL.US) - Spółka opublikowała wyniki. Pomimo pobicia oczekiwań analityków, wzrost nie zadowolił inwestorów, w wyniku czego kurs załamał się i spadł o 15%.

Autodesk (ADSK.US) - Producent oprogramowania opublikował wyniki, w których pobił oczekiwania oraz zapowiedział dalsze sukcesy. Kurs rośnie o prawie 10%.

Elastic (ESTC.US) - Spółka specjalizująca się w analizie danych znacząco pobiła oczekiwania w swoich wynikach, podnosząc sprzedaż o 20% wobec roku poprzedniego. Cena akcji rośnie o 16%.