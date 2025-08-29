US100 traci 1.25% 📉

Spadki cen akcji Nvidia ściągają w dół amerykańskie indeksy 🗽 Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) notuje spadki o ponad 1%. Akcje Nvidia (NVDA.US) oraz Oracle (ORCL.US) tracą najmocniej spośród największych spółek amerykańskich, spadając odpowiednio -3% i -4%. Ponad 3% tracą też Taiwan Semiconductor (TSM.US) i Broadcom (AVGO.US). Dane z amerykańskiej gospodarki wskazały na dość solidny wzrost dochodów i konsumpcji

Odczyty PCE wypadły zgodnie z oczekiwaniami, ale ceny usług wzrosły o ponad 3% r/r Najsłabiej radzi sobie dziś sektor technologiczny: półprzewodniki i oprogramowanie. Lepiej wygląda dziś sektor zdrowotny i energetyczny. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną US100 (interwał H1) Indeks US100 spada o ponad 1% na podwyższonym wolumenie, poniżej średnich EMA50 i EMA200. Wskaźnik RSI na dziennym interwale spadł do 31. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.