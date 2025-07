US OPEN: Powrót optymizmu w toku trwających rozmów handlowych; Nvidia przekracza 4 bln kapitalizacji (09.07.2025)

Aehr Test Systems osuwa się 14% po tym, jak przychody w IV kwartale spadły do 14,1 mln USD z 16,6 mln USD rok do roku, a strata netto wyniosła 2,9 mln USD. Zarząd wskazał na opóźnienia zamówień związane z niepewnością celną i nie podał prognozy na cały rok. Analitycy wskazują na presję w krótkim terminie, ale zauważają potencjał we wczesnym wdrażaniu technologii testowania chipów AI – znacznie większym rynku niż węglik krzemu.