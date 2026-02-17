US OPEN: Rynek pod presją AI

Pierwsza sesja w tym tygodniu w USA przypada na wtorek, z uwagi na wczorajsze święto. Inwestorzy wydają się przynajmniej lekko zaniepokojeni. Presja na wyceny wynika głównie z obaw o stan spółek technologicznych. Część rynku widzi poważne zagrożenie dla tradycyjnych modeli biznesowych, inni wskazują na systemowe ryzyka związane z nadmiernymi nakładami CAPEX. Sytuacji nie uspokaja również napięcie, które pozostaje między Iranem a USA mimo negocjacji.

Kontrakty na główne indeksy notują spadki przed otwarciem notowań i krótko po otwarciu. Liderem spadków jest US100, który traci ponad 0,6%. Najlepiej radzi sobie kontrakt na Russell, ze spadkami rzędu 0,3%. Dane makroekonomiczne: Opublikowano inflację w Kanadzie za styczeń. Odczyt okazał się poniżej oczekiwań, a spadek dynamiki wzrostu cen pogłębia się. CPI w ujęciu rocznym spadło do 2,3%.

ADP opublikowało tygodniową zmianę zatrudnienia w USA. Prywatny odczyt sugeruje wzrost zatrudnienia o 10 300 etatów. Jest to wzrost wobec przełomu stycznia i lutego, jednak odczyt wciąż pozostaje poniżej średniej.

Indeks NY Empire State dla sektora produkcyjnego pobił oczekiwania i spadł do 7,1 z poziomu 7,7, wobec oczekiwanych 6,4.

Indeks zatrudnienia CB za styczeń wskazał na 105 wobec poprzedniego odczytu na poziomie 104,27. US100 (D1) Źródło: xStation5

Kupujący mają problem z odzyskaniem inicjatywy na indeksie. Odbicie od FIBO 61,8 zostało szybko sprowadzone w dół. Kurs utrzymuje się poniżej średnich EMA 50 oraz 100. Kluczowy do obrony jest poziom FIBO 50. Jeśli podaż sprowadzi kurs zauważalnie poniżej ok. 24 500, oczekiwać można dalszej korekty i ataku na EMA 200 oraz poziom FIBO 61,8. Wiadomości ze spółek: Norwegian Cruise (NCLH.US) : Operator statków wycieczkowych rośnie o ok. 6% po doniesieniach WSJ o zakupie istotnego pakietu akcji przez Elliott Investments.

: Operator statków wycieczkowych rośnie o ok. 6% po doniesieniach WSJ o zakupie istotnego pakietu akcji przez Elliott Investments. Zim Integrated Shipping (ZIM.US) : Spółka rośnie o 35% po potwierdzeniu przejęcia spółki przez Hapag-Lloyd AG.

: Spółka rośnie o 35% po potwierdzeniu przejęcia spółki przez Hapag-Lloyd AG. Warner Bros (WBD.US) : Akcje spółki drożeją o 2% po doniesieniach o ponownym otwarciu negocjacji zakupowych z Paramount i Skydance.

: Akcje spółki drożeją o 2% po doniesieniach o ponownym otwarciu negocjacji zakupowych z Paramount i Skydance. Palo Alto (PANW.US): Jeden z potentatów rynku cyberbezpieczeństwa opublikuje dziś swoje wyniki. Rynek oczekuje wzrostu EPS za Q4 do 9,3–9,4 USD oraz przynajmniej 2,5 mld USD przychodu.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.