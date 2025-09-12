US OPEN: Rynek zwalnia po intesnywnym tygodniu.

Na Wall Street panuje dziś atmosfera oczekiwania i niewielkiego niepokoju. Główne indeksy zamknęły czwartek na nowych rekordach, dziś jednak oddają one część wzrostów. US500 pozostaje w okolicach poprzedniego otwarcia. US100 wzrasta o 0,2%, US2000 traci 0,5%. Inwestorzy zdają się balansować między radością z rekordowych notowań a rosnącymi obawami dotyczącymi rynku pracy.



Indeks Dow Jones po raz pierwszy przekroczył poziom 46 000 punktów, co w dużej mierze było efektem dobrej kondycji firm i słabszych od oczekiwań danych makroekonomicznych, które zwiększają prawdopodobieństwo obniżek stóp. Również S&P 500 i Nasdaq ukończyły czwartek na historycznych szczytach.



Dane makroekonomiczne:



Choć inwestorzy wciąż liczą na miękkie lądowanie gospodarki, coraz wyraźniej rysują się potencjalne problemy związane z rynkiem pracy i konsumpcją. Rosnąca liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych oraz bardzo słabe NFP sugerują znaczne ochłodzenie zatrudnienia, co w dłuższym terminie może ograniczyć wydatki konsumenckie.

Jednocześnie wysokie zadłużenie gospodarstw domowych, napędzane droższymi kredytami i rekordowym obciążeniem kart kredytowych, osłabia odporność konsumentów na dalsze spowolnienie.



Do tego dochodzi kwestia długu publicznego, który w USA osiąga historyczne poziomy i w połączeniu z rosnącymi kosztami jego obsługi staje się coraz większym wyzwaniem dla budżetu federalnego. Taka sytuacja zwiększa ryzyko, że nawet przy polityce luzowania Fed wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach może być trudny do utrzymania.

Indeks Uniwersytetu Michigan w sierpniu wypadł mieszanie. Główny odczyt i ocena bieżącej sytuacji były bliskie prognoz, ale oczekiwania konsumentów spadły wyraźnie poniżej oczekiwań, a długoterminowe prognozy inflacyjne wzrosły powyżej konsensusu. Taki układ może sugerować słabszy popyt konsumpcyjny przy jednoczesnym utrzymaniu presji cenowej, co ogranicza pole Fed do szybkiego łagodzenia polityki monetarnej.



US100 (D1)

Źródło: Xstation

Na wykresie widać formowanie się potencjalnej formacji podwójnego szczytu. W przypadku odbicia się kursu od strefy oporu na poziomie 24000, prawdopodobna będzie korekta w trendzie wzrostowym w okolice najpierw FIBO 23,6, a następnie test bardzo mocnego wsparcia w okolicy 22800 dolarów, wzmocnionego przez FIBO 50. Jeśli poziom ten zostałby pokonany, otwiera się droga do dalszej korekty z pierwszym silnym oporem na poziomie 22100, gdzie znajdziemy FIBO 78, oraz dalszą strefą w okolicy 21600, wyznaczoną przez początek obecnej fali wzrostowej.



Wiadomości ze spółek:



Adobe (ADBE.US) - Spółka rośnie o prawie 4% po publikacji mocnych prognoz przychodów kwartalnych; firma korzysta z rosnącej monetyzacji funkcji AI.

RH (RH.US) - Kurs spółki załamuje się o prawie 10% po obniżeniu prognozy sprzedaży na cały rok. Firma wskazała na negatywny wpływ nowych ceł USA i opóźnienia.

Super Micro Computer (SMCI.US) - Rośnie o ponad 5% na otwarciu po uruchomieniu dostaw systemów Nvidia Blackwell Ultra.

Warner Bros. Discovery (WBD.US) - Gigant medialny kontynuuje wzrosty po doniesieniach o planowanym przejęciu przez Paramount Skydance. Spółka rośnie o ponad 7% na otwarciu.

Stellantis (STLA.US) - Producent pojazdów koryguje wcześniejsze wzrosty. UBS ogłosił, że krótkoterminowy profil ryzyka/zysku jest „nieatrakcyjny”. Spółka traci ponad 2%.

Array Technologies (ARRY.US) - Spółka traci 5% po tym, jak Bank of America daje spółce negatywną rekomendację, wskazując na potencjalne ryzyka związane z taryfami.