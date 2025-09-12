czytaj więcej
PILNE: EURUSD odbija po odczycie danych UoM z USA

16:01 12 września 2025

Indeks nastrojów Uniwersytetu Michigan we wrześniu: 55,4 (prognoza 58,0; poprzednio 58,2)
- Obecna sytuacja: 61,2 (prognoza 62,0; poprzednio 61,7)
- Oczekiwania: 51,8 (prognoza 56,2; poprzednio 55,9)
- Inflacja w ciągu 1 roku: 4,8% (prognoza 4,8%; poprzednio 4,8%)
- Inflacja w ciągu 5-10 lat: 3,9% (prognoza 3,4%; poprzednio 3,5%)

Zaskakujące dane Uniwersytetu Michigan. Z jednej strony dane o nastrojach wypadają gorzej od oczekiwań, przy czym zauważamy mocne odbicie prognoz inflacyjnych za 5-10lat. Wydaje się jednak, patrząc na reakcję EURUSD, że inwestorzy bardziej skupiają się na słabości sentymentów, które mogą obrazować obecnie pogarszające się tło gospodarcze. W tym wypadku, dolar może tracić wobec wzrostu szans na szybsze obniżki stóp procentowych przez FED.

Źródło: xStation

