US OPEN: Rynki odbijają mimo napięć geopolitycznych; Sage mocno w górę, Sarepta nurkuje

Roku Inc. (ROKU.US) Akcje zyskały +10,3% po ogłoszeniu dużej współpracy reklamowej z Amazon Ads. Porozumienie umożliwi dotarcie do ponad 80% amerykańskich gospodarstw domowych posiadających telewizory z funkcją podłączenia do internetu. Analitycy widzą w tym istotne wzmocnienie potencjału monetyzacji platformy Roku.