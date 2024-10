US OPEN: Rynki reagują na dane o zatrudnieniu, Guidewire Software i Smartsheet rosną po wynikach

Salesforce (CRM.US)

akcje spadły o 0,4% w handlu przedrynkowym po tym, jak firma oprogramowania zgodziła się na zakup dostawcy rozwiązań do ochrony i zarządzania danymi Own za 1,9 miliarda dolarów. Analitycy są pozytywnie nastawieni do tej transakcji, dostrzegając strategiczne zalety wzmocnienia produktu Data Cloud Salesforce'a, który odnotował silną adopcję. Cena zakupu stanowi znaczny rabat w stosunku do poprzedniej wyceny Own na poziomie 3,3 miliarda dolarów. Salesforce oczekuje, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wolne przepływy pieniężne począwszy od drugiego roku po zamknięciu, bez zmian w prognozie finansowej na rok fiskalny 2025 lub programie zwrotu kapitału.