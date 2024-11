US OPEN: Spadki na Wall Street w cieniu potężnej wyprzedaży w Europie 🔔

Na Wall Street dominuje presja sprzedaży w pierwszych dwóch godzinach handlu i indeksy próbują ograniczać początkowe spadki.

Indeks małych spółek US2000 spada najmocniej, a za nim zniżkują nieco mniej US500 i US100.

Słabość rynku akcji ma miejsce przy lekkim umocnieniu dolara. Indeks USDIDX zyskuje dziś 0,16% i pozostaje w pobliżu szczytów ostatnich sesji.

Z drugiej strony rentowności obligacji skarbowych USA doświadczają dziś dość silnych spadków. Rentowność obligacji 10-letnich spadła do 4,37%, a rentowność obligacji 2-letnich do 4,25%





Spadki widoczne są w szerokim rynku, niezależnie od sektora. Jedynym wyjątkiem jest sektor półprzewodników, obejmujący głównie firmy Nvidia (NVDA.US), TSM (TSM.US) i ASML (ASML.US). Warto zauważyć, że Nvidia opublikuje swój raport kwartalny jutro. Źródło: xStation 5

US2000

Indeks US2000 cofa się dziś o kolejne 0,95% do 2300 punktów. To już szósta z rzędu sesja spadkowa, a ceny spadły o ponad 6,50% w stosunku do szczytów osiągniętych po wyborach. Obecnie indeks testuje górne ograniczenie ostatniej konsolidacji wokół 2300 punktów. Dopóki pozostanie powyżej tej strefy, trend ogólny nadal będzie wzrostowy. Jednak przełamanie wsparcia na poziomie 2300 punktów może sygnalizować dalszą presję sprzedaży z potencjalnym celem wokół 2200 punktów, niwelując wszystkie pow wyborcze zyski.





Źródło: xStation 5

Wiadomości ze spółek

Walmart (WMT.US) zyskuje 3,10% po tym, jak spółka przekroczyła oczekiwania dotyczące porównywalnej sprzedaży w USA w trzecim kwartale i podniosła całoroczną prognozę netto sprzedaży i skorygowanego zysku. Porównywalna sprzedaż w USA wzrosła o 5,3%, przekraczając konsensus rynkowy na poziomie 3,8%. Dyrektor generalny Doug McMillon podkreślił wzrost wolumenu w sklepach, odbioru w sklepach i dostaw, przy czym dostawy wyprzedzają inne kategorie. Walmart oczekuje obecnie wzrostu netto sprzedaży w roku fiskalnym 2025 o 4,8% - 5,1%, w porównaniu z poprzednim zakresem 3,75% - 4,75%.

Lowe's (LOW.US) spada o 3,20%, mimo że przebiło oczekiwania co do przychodów i zysków kwartalnych. Zwiększone wydatki konsumentów na naprawy domów po huraganach przyniosły pewną poprawę, ale nie w pełni zrekompensowały spadku popytu na drogie artykuły do samodzielnego majsterkowania, które nadal stanowią kluczowy element sprzedaży Lowe's. Spółka nieznacznie podniosła całoroczną prognozę sprzedaży.

Symbotic (SYM.US) zyskuje 26% po imponujących wynikach za czwarty kwartał, cechujących się 47% wzrostem przychodów rok do roku. Na pierwszy kwartał fiskalny Symbotic prognozuje przychody w przedziale 495 - 515 mln USD, przekraczając konsensus rynkowy na poziomie 495,73 mln USD, a także oczekiwaną skorygowaną EBITDA w wysokości 27 - 31 mln USD. Dyrektor finansowa Carol Hibbard podkreśliła oczekiwania na silny wzrost przychodów i stabilne marże brutto w nadchodzącym kwartale, przy ukierunkowanych inwestycjach mających na celu wykorzystanie nowych możliwości.

Super Micro Computer (SMCI.US) wzrasta o 32% po wyznaczeniu BDO na nowego niezależnego audytora i przedstawieniu Nasdaq planu zgodności w celu spełnienia wymogów notowań. Producent serwerów, który zmagał się z opóźnieniem w złożeniu sprawozdania rocznego po rezygnazji firmy EY w październiku, wskazał, że zamierza złożyć roczny raport fiskalny, który zakończył się 30 czerwca oraz kwartalny zakończony 30 września w najbliższym czasie.