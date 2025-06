US Open: Spadki na Wall Street w związku z konfliktem Izrael–Iran📉Akcje Visa i Mastercard tracą 6%

Kurs akcji Ring Energy (REI.US)

zyskuje ponad 15% po informacji o transakcjach insider贸w, co rynek odebra艂 jako pozytywny sygna艂 co do perspektyw sp贸艂ki. Dodatkowym wsparciem s膮 rosn膮ce ceny ropy na tle geopolitycznych napi臋膰.