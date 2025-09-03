🛢️Ropa traci niemal 3% przez OPEC+

Najnowsze doniesienia wskazują, że na najbliższym spotkaniu OPEC+ może zdecydować o kolejnym podniesieniu produkcji
OPEC+ od kwietnia do września zwiększył limit produkcyjny o ponad 2 mln baryłek na dzień w związku z przywracaniem produkcji względem dobrowolnych cięć z 2023 roku. Oczekiwano, że od października OPEC+ zdecyduje się na ustabilizowanie produkcji. Najnowsze doniesienia wskazują, że może dojść do kolejnego podniesienia limitu produkcyjnego dla państw, które nie oszukiwały z nadmierną produkcją w trakcie obowiązywania porozumienia o dobrowolnym cięciu produkcji. Najbliższe spotkanie OPEC+ ma odbyć się w najbliższy weekend i będzie dotyczyło poziomu produkcyjnego w październiku.
OPEC+ wielokrotnie zaskakiwał w tym roku uczestników rynku, decydując się na szybsze przywracanie produkcji, ceniąc bardziej udział w rynku względem cen. Być może sama decyzja jest podyktowana również możliwym oczekiwaniem nałożenia cięższych sankcji przez USA na Rosję, wobec braku progresu dotyczącego potencjalnego pokoju na Ukrainie. Drugim czynnikiem może być chęć przypodobania się Donaldowi Trumpowi, który wielokrotnie wskazywał, że chciałby tańszej ropy w celu obniżenia cen paliw. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obecnie wchodzimy w okres słabszego sezonowego popytu i dalszy wzrost produkcji mógłby doprowadzić do jeszcze mocniejszego tąpnięcia ropy.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.