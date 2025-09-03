czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
🛢️Ropa traci niemal 3% przez OPEC+

17:32 3 września 2025

Najnowsze doniesienia wskazują, że na najbliższym spotkaniu OPEC+ może zdecydować o kolejnym podniesieniu produkcji

OPEC+ od kwietnia do września zwiększył limit produkcyjny o ponad 2 mln baryłek na dzień w związku z przywracaniem produkcji względem dobrowolnych cięć z 2023 roku. Oczekiwano, że od października OPEC+ zdecyduje się na ustabilizowanie produkcji. Najnowsze doniesienia wskazują, że może dojść do kolejnego podniesienia limitu produkcyjnego dla państw, które nie oszukiwały z nadmierną produkcją w trakcie obowiązywania porozumienia o dobrowolnym cięciu produkcji. Najbliższe spotkanie OPEC+ ma odbyć się w najbliższy weekend i będzie dotyczyło poziomu produkcyjnego w październiku. 

Produkcja w OPEC odbijała wyraźnie w ostatnich miesiącach, choć względem historycznych standardów i tak pozostaje niska. Poza dobrowolnymi cięciami, pozostały również cięcia covidowe. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

OPEC+ wielokrotnie zaskakiwał w tym roku uczestników rynku, decydując się na szybsze przywracanie produkcji, ceniąc bardziej udział w rynku względem cen. Być może sama decyzja jest podyktowana również możliwym oczekiwaniem nałożenia cięższych sankcji przez USA na Rosję, wobec braku progresu dotyczącego potencjalnego pokoju na Ukrainie. Drugim czynnikiem może być chęć przypodobania się Donaldowi Trumpowi, który wielokrotnie wskazywał, że chciałby tańszej ropy w celu obniżenia cen paliw. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że obecnie wchodzimy w okres słabszego sezonowego popytu i dalszy wzrost produkcji mógłby doprowadzić do jeszcze mocniejszego tąpnięcia ropy. 

OPEC+ ryzykuje powstanie jeszcze większej nadpodaży na rynku. Obecnie obserwujemy 8 z rzędu nadpodaży na rynku ropy. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa cofa się potężnie z okolic 65 USD do poziomów 63,7 USD za baryłkę. Kolejne ważne wsparcie to dopiero 63 USD za baryłkę. Źródło: xStation5

