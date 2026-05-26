US Open: Wall Street otwiera sesję wzrostami 🗽 Akcje Micron Technology rosną 10%

Kontrakty terminowe na Wall Street nieco tracą we wtorek, ponieważ inwestorzy ostrożnie wyceniają niepewność dot. osiągnięcia porozumienia między USA a Iranem, po ostatnich atakach Amerykanów na wybrane cele w Iranie. Jednocześnie rynki pozostają wrażliwe na utrzymującą się zmienność na rynku ropy, która skacze dziś o prawie 3 USD powyżej 96 USD za baryłkę. Inwestorzy obserwują spadki rentowności obligacji oraz dość silne wzrosty w sektorze półprzewodników, na czele z Micron Technology. Spotowe indeksy Nasdaq 100 i S&P 500 rosną na otwarciu odpowiednio 1% i 0,5%, choć kontrakty terminowe notują niewielkie cofnięcie.

Donald Trump poinformował, że rozmowy z Iranem „przebiegają pomyślnie”, choć zaznaczył, że USA mogą zaostrzyć działania militarne w przypadku fiaska negocjacji.

USA potwierdziły przeprowadzenie „uderzeń w samoobronie” w południowym Iranie, wymierzonych m.in. w wyrzutnie rakiet oraz jednostki próbujące rozmieszczać miny.

Rentowności amerykańskich obligacji spadały po powrocie rynku po przerwie związanej z Memorial Day, a rentowność 10-letnich obligacji zeszła poniżej 4,5%.

Inwestorzy ograniczają oczekiwania na szybkie obniżki stóp Fed - rynek wycenia obecnie 8,5% prawdopodobieństwa podwyżki stóp w lipcu wobec 0,9% miesiąc temu.

Rynek czeka na dane o nastrojach konsumentów w USA wg. Conference Board, które ukażą się o 16:00. Najmocniejsze wzrosty obserwujemy wśród producentów chipów.

Kontrakt na Nasdaq (US100) notowany jest coraz bliżej psychologicznej strefy oporu w okolicach 30,000 punktów i szybko wznowił momentum po ostatnim cofnięciu do 28670 punktów - tam też obecnie znajduje się potencjalnie istotna strefa wsparcia.

Wiadomości ze spółek

Szeroki sektor półprzewodników notuje wzrosty - Qualcomm oraz Advanced Micro Devices (AMD) rosły o ponad 3%, a uwagę inwestorów "skradł" Micron Technology. Sektor ropy radzi sobie relatywnie słabo mimo wysokich cen - akcje BP spadają blisko 4% po niespodziewanym odwołaniu prezesa Alberta Manifolda w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi nadzoru korporacyjnego i standardów zarządzania.

Akcje Lear Corp. wzrosły o 2% po tym, jak TD Cowen podniósł rekomendację dla spółki z „trzymaj” do „kupuj”. Bank wskazał, że dostawca części motoryzacyjnych jest „dobrze pozycjonowany” względem produkcji samochodów w Ameryce Północnej, która zdaniem analityków może okazać się silniejsza od wcześniejszych oczekiwań. UBS podnosi rekomendację dla Micron Technology - akcje w górę Akcje Micron Technology mocno zyskują przed sesją po tym, jak UBS ponad trzykrotnie podniósł cenę docelową dla spółki do 1625 USD z wcześniejszych 535 USD. To nie jest klasyczna rewizja oparta wyłącznie na cyklicznym odbiciu cen DRAM/NAND, ale raczej zakład, że rynek pamięci wchodzi w bardziej strukturalnie korzystną fazę dzięki długoterminowym umowom podażowym z dużymi odbiorcami. Zdaniem UBS, coraz większa część wolumenów DDR — szczególnie serwerowego DDR5 — jest zabezpieczana w kontraktach na 3–5 lat, z gwarantowanymi wolumenami i częściowo ustalonymi cenami. Dla Microna oznacza to potencjalnie mniejszą zmienność wyników, lepszą widoczność popytu oraz możliwość wygładzenia typowo cyklicznego profilu marż w branży pamięci.

Kluczowe jest to, że hyperscalerzy mieli już zakontraktować ok. 60–70% branżowych wolumenów serwerowego DDR5 w ramach takich rozszerzonych umów. To wzmacnia pozycję Microna w segmencie najbardziej wartościowych pamięci, gdzie popyt jest napędzany przez infrastrukturę AI, centra danych oraz rosnące wymagania dotyczące przepustowości.

UBS podniósł prognozy EPS Microna do 155 USD w 2027 r., 167 USD w 2028 r. oraz 117 USD w 2029 r. Analitycy zakładają, że nawet przy umiarkowanym spowolnieniu cyklu pamięci w 2029 r. zysk na akcję powinien utrzymać się komfortowo powyżej 100 USD.

Nowa cena docelowa UBS implikuje ponad 100% potencjału wzrostowego i opiera się na mnożniku ok. 15x prognozowanego zysku na kolejne 12 miesięcy. Bank argumentuje, że przy większej stabilności wyników i strategicznej roli pamięci w ekosystemie AI, Micron nie powinien być wyceniany z tak dużym dyskontem względem liderów półprzewodników, takich jak Nvidia. Pozytywny obraz sektora podtrzymuje także Mizuho, które utrzymało rekomendację Outperform i wskazało Microna jako jedną z preferowanych spółek. Według banku pamięci DRAM i NAND pozostają fundamentem infrastruktury AI, a popyt może przewyższać podaż co najmniej w latach 2026–2027 Akcje Micron (MU.US)