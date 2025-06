US OPEN: Wall Street próbuje podtrzymać impet wzrostowy 📈, akcje Tesli rosną o 2,5%.

Nasilaj膮 si臋 napi臋cia geopolityczne 鈥 polityka handlowa Trumpa wymusza na Apple przenoszenie produkcji z Chin do USA; akcje spad艂y o 20% od pocz膮tku roku, co daje 艂膮cznie ok. 750 mld USD utraty warto艣ci rynkowej.