US Open: Wall Street przedłuża wzrostową passę 🗽Adobe traci 10% po rozczarowujących prognozach 📉

Amerykański rynek akcji otwiera się nieznacznie wyżej. Inwestorzy wyceniają 40% szans na 50 pb cięcia stóp Fed w przyszłym tygodniu

Ponad 10% spadek cen akcji Adobe (ADBE.US) nie psuje nastrojów na Nadsaq 100. Rozczarowały prognozy

nie psuje nastrojów na Nadsaq 100. Rozczarowały prognozy Sentymenty amerykańskich konsumentów wg. UoM powyżej prognoz; ceny importy i eksportu w USA poniżej oczekiwań

Amerykański rynek akcji na otwarciu przedłuża wczorajszy impuls wzrostowy. Indeks S&P 500 zyskuje ponad 0.4%, a Nasdaq 100 ponad 0.2%. Prym wiedzie ponownie Russell 2000, który notuje prawie 2% skok; mniejszym spółkom w indeksie sprzyja perspektywa luzowania polityki Fed. Sentymenty konsumentów w USA (wstępne dane za sierpień) nieznacznie pobiły prognozy we wszystkich kategoriach, od oczekiwań po ocenę sytuacji bieżącej. Oczekiwania inflacyjne (roczne) spadły z 2.8% do 2.7%, ale długoterminowe wzrosły do 3.1% wobec 3% poprzednio.

Źródło: xStation5

US500 notuje dziś prawie 0.6% wzrost, ale indeks może czekać poważny test popytu w okolicach 5660 punktów. Spadki zostały wybronione w sierpniu na poziomie EMA200 (czerwona linia) i ostatnio popyt zareagował na test EMA 100 (czarna linia), wyrysowując potencjalnie byczą formację coraz wyższych dołków.

Źródło: xStation5

Adobe rozczarowuje Wall Street

Amerykański gigant branży produktów oprogramowania Adobe Systems (ADBE.US) traci dziś ponad 10%. Inwestorom nie spodobały się dość łagodne wytyczne biznesowe spółki, choć kwartalne wyniki (jak i same oczekiwania) okazały się lepsze, od prognoz. Implikowany prognozami spółki kwartalny wzrost sprzedaży w IV kwartale ma być najsłabszy w całej jej dotychczasowej historii, choć prezes Narayen argumentował ten fakt rekordowo mocnym, bieżącym kwartałem.

Adobe przedstawił 4.65 USD zysku na akcję, wobec 4.53 USD prognoz i 5.4 mld przychodów, podczas gdy Wall Street oczekiwało 5.37 mld USD. Adobe przewiduje przychody na poziomie $5,50 - $5,55 miliarda oraz zysk na akcję między $4,63 a $4,68 .

Te prognozy są nieco niższe od prognoz Wall Street, które wynosiły $5,6 miliarda przychodów i $4,67 zysku na akcję. Prognoza nowych subskrypcji cyfrowych mediów na listopad wynosi $550 milionów, co jest płaskim wynikiem w porównaniu z sierpniem. Wall Street przewidywała $565 milionów.

Przychody w segmencie mediów wzrosły o 11% r/r i osiągnęły 4 mld USD. Subskrypcje wzrosły o 550 mln USD, bijąc prognozy spółki, samo Adobe oczekiwało spadku do 460 mln USD wobec 490 mln USD w maju. Akcje Adobe są wyceniane na poziomie 32-krotności prognozowanych zysków na rok fiskalny kończący się w listopadzie 2024 i 29-krotności na przyszły rok fiskalny 2025. Firma przedstawiła oczekiwane ulepszenia generatywnej AI, Firelfly AI, a dyrektor finansowy spółki podkreślił, że tempo zmian w tej kategorii jest rekordowe w całej historii spółki. Analitycy wciąż uważają, że Adobe z olbrzymim udziałem w korporacyjnych budżetach, może stać się długoterminowym beneficjentem generatywnej AI.

Adobe (ADBE.US, interwał D1)

Akcje spadają dziś poniżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej kroczącej, na dziennym interwale, stawiając znak zapytania nad dalszym, długoterminowym trendem spółki. Wcześniej walory utworzyły formację podwójnego szczytu, w okolicach 570 USD za walor. Kolejnym, istotnym wsparciem są dopiero okolice 500 USD za akcję, gdzie widzimy 38.2 zniesienie Fibonacciego fali wzrostowej z 2022 roku.

Źródło: xStation5

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Źródło: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.