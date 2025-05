US OPEN: Wall Street zmieszane danymi makro i powrotem napięć między Chinami i USA ↕️

Małe spółki przewodzą spadkom na fali odnowionych napięć między Chinami i USA

Oczekiwania inflacyjne cofają się w maju, PCE hamuje 0,1 pp

Akcje Gap tracą na kosztach ceł

Na Wall Street zawitała nowa fala awersji do ryzyka, po tym jak Donald Trump ponownie podgrzał napięcia między USA a Chinami, publikując na platformie społecznościowej oświadczenie, że „Chiny całkowicie złamały umowę z nami”. Zarzuty prezydenta pojawiają się w obliczu zawieszonych rozmów handlowych i nowych obaw o kluczowe dla Stanów kwestie, m.in. dostęp do chińskich surowców krytycznych i magnesów ziem rzadkich. Deklaracja stanowi krok w tył względem dokonanego kilka tygodni temu resetu relacji handlowych między dwoma największymi gospodarkami świata w Genewie.

Tymczasem administracja USA dalej zaostrza ograniczenia, m.in. cofając wizy niektórym chińskim studentom i ograniczając eksport technologii. Ostatni brak rozmów na najwyższym szczeblu między Trumpem a chińskim prezydentem Xi Jinpingiem potęguje niepewność na rynku, podczas gdy inwestorzy obawiają się konsekwencji narastających napięć geopolitycznych i ich wpływu na globalny wzrost gospodarczy.

W efekcie piątkowe otwarcie sesji przyniosło spadki głównych indeksów amerykańskich, choć lepsze od oczekiwań dane z Uniwersytetu Michigan pomogły ograniczyć dzisiejszą lukę. Indeks Russell 2000 traci najwięcej (-0,4%), S&P 500 i Nasdaq pozostają bez zmian, a Dow Jones nieco zyskuje (+0,1%).

Dane makro

Dane o inflacji w USA wskazały na lekkie spadek – wskaźnik PCE okazał się niższy od prognoz, a inflacja bazowa minimalnie spadła (z 2,6% do 2,5%), pozostając jednak powyżej celu Fed. Pomimo silnego wzrostu dochodów, wydatki konsumentów spowolniły w imię ostrożności w niepewnych czasach. Cła mogą jednak utrzymać inflację PCE na podwyższonym poziomie, co może ograniczyć wkład konsumpcji w wzrost PKB w nadchodzących miesiącach.

Indeks nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan nieco wzrósł do 52,2 w drugim odczycie maja, pozostając na poziomie z kwietnia. Oczekiwania inflacyjne na najbliższy rok obniżyły się do 6,6%, a pięcioletnie prognozy spadły do 4,2% – to pierwszy spadek od grudnia 2024 roku. Poprawa wskaźników obecnych warunków i oczekiwań nastąpiła po tymczasowym zawieszeniu ceł na chińskie towary, co pomogło złagodzić obawy konsumentów.

US100 (interwał dzienny)

Nasdaq 100 ponownie wycofał się po napotkaniu oporu w okolicach poziomu 21 530, pokazując trudności rynku w przełamaniu historycznych szczytów w warunkach ciągłej niepewności związanych z cłami, które dotykają globalne spółki technologiczne. Połączenie umiarkowanie pozytywnych danych makroekonomicznych i agresywnej retoryki celnej utrzymuje indeks w wąskim zakresie pod koniec tygodnia. US100 pozostaje nieco poniżej obszaru wykupienia, co daje przestrzeń do korekty w kierunku poziomu 20 500, o ile kwestie celne zaczną przeważać nad ostatnimi mocnymi wynikami największych firm technologicznych.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: